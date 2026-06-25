منتخب إيران: تربطنا مع مصر قواسم ثقافية ودينية.. وأبلغنا فيفا موقفنا من "يوم الفخر"

شدد منتخب إيران على رفضه القاطع لمحاولة إقامة أي احتفالات لـ "المثليين" خلال مباراة مصر وإيران.

ويلتقي منتخب مصر وإيران في تمام السادسة صباح السبت، بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لحساب المجموعة السابعة، على ملعب لومين فيلد، في مدينة سياتل.

يأتي ذلك مع تمسك لجنة سياتل لكأس العالم، بإقامة بعض الأنشطة المرتبطة بدعم المثلية الجنسية، تحت مسمى "يوم الفخر."

وأعلنت لجنة سياتل لكأس العالم 2026 عقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس للكشف عن تفاصيل فعاليات احتفالية دعم مجتمع المثليين خلال مواجهة مصر وإيران على ملعب لومين فيلد.

ورد المتحدث باسم المنتخب الإيراني لصحيفة "ذا أثلتيك": "الاتحاد الإيراني لكرة القدم يأخذ هذا الأمر على محمل الجد وقد أبلغ موقفه بوضوح إلى فيفا."

وأكمل "إيران ومصر دولتان مسلمتان تربطهما قواسم ثقافية ودينية عميقة، والآراء التي عبرت عنها كلتا الدولتين تعكس القيم والمعتقدات المشتركة بين شعبي البلدين."

ورفض المتحدث باسم المنتخب الإيراني ذكر اسم الحركة بشكل واضح، مكتفيا بتسميتها "هذه الحركة."

وقال "موقفنا هو أنه لا ينبغي إقامة أي احتفالات أو أنشطة ترويجية مرتبطة بهذه الحركة داخل الملعب أو كجزء من أجواء المباراة. وقد تم إبلاغ فيفا بهذا الموقف عبر القنوات الرسمية."

وأضاف "نعتقد أن فيفا يجب أن يأخذ في الاعتبار آراء ومخاوف الفرق المشاركة عند النظر في الأمور المتعلقة ببيئة بالمباراة."

وأتم "تم إبلاغ فيفا بهذا الموقف المشترك من كلا البلدين، ومن المتوقع أن يتخذ الخطوات اللازمة لضمان عدم إقامة أي احتفالات أو أنشطة ترويجية ذات صلة داخل الملعب أو كجزء من بيئة المباراة الرسمية."

يأتي ذلك ردا على اختيار اللجنة المنظمة المحلية في مدينة سياتل مباراة مصر وإيران لتكون "مباراة الفخر" لتقام فيها احتفالية للمثليين.

يأتي ذلك رغم رفض مصر وإيران، وإصدارهما بيانين لرفض إقامة تلك الاحتفالات التي تتعارض بشكل مباشر مع القيم الثقافية والدينية والاجتماعية في المنطقة، ولاسيما في المجتمعات العربية والإسلامية.

ونقلت رويترز عن هيدا ماكليندون عضو اللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم في سياتل: "احتفالات الفخر، تقام في نهاية هذا الأسبوع منذ أكثر من 50 عامًا."

كما ادعت جون كيرنز مدير نادي للمثليين والمثليات لـ رويترز: "لن يقوموا بإيقاف بث كأس العالم على التلفزيون في إيران أو مصر لحجب علم الفخر."

وأضاف "لنقم الاحتفالات، تعد الرياضة من أهمّ العوامل المؤثرة في التغيير الاجتماعي والحقوق والحريات الفردية تاريخيا في جميع أنحاء العالم، وبما في ذلك الولايات المتحدة."

من جانبه رد متحدث باسم فيفا لوكالة رويترز "مباراة الفخر هي مبادرة من المدينة المضيفة، ومنفصلة عن الفيفا."

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، فيما يحل منتخب إيران في المركز الثاني برصيد نقطتين متفوقا بفارق الأهداف أمام بلجيكا صاحب المركز الثالث.

فيما يحل منتخب نيوزيلندا في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.