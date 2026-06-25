كأس العالم - العيناوي: كل مباريات دور الـ32 ستكون صعبة.. ولا يهمنا هوية الخصم

شدد نائل العيناوي لاعب المنتخب المغربي على أن فريقه لا يهتم بهوية المنافس الذي سيواجهه في دور الـ32 من كأس العالم.

وتأهل منتخب المغرب لدور الـ 32 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة من كأس العالم بفارق الأهداف عن البرازيل المتصدر، عقب فوزه على هايتي 4-2.

وقال العيناوي في تصريحات نشرها موقع البطولة المغربي: "كنا نتوقع مباراة صعبة أمام هايتي، وكنا نعلم أن المنافس لم يعد لديه ما يخسره، لذلك لعب بحرية كبيرة".

وأضاف "أعتقد أننا منحنا منتخب هايتي بعض الفرص التي لا يجب أن نمنحها في مثل هذه المباريات، ومع ذلك أظهرنا شخصية قوية وتمكنا من العودة في المباراة".

وأكمل "هناك العديد من الأمور التي يجب تصحيحها، لكن الإيجابي أننا لم نستسلم وواصلنا القتال حتى آخر دقيقة من اللقاء، وهو ما مكننا من قلب النتيجة لصالحنا في النهاية".

وواصل "نستعد لكل مباراة بأقصى درجات الجدية ونتعامل معها وكأنها نهائي. لا يوجد خصم مفضل في دور الـ32، سواء اليابان أو السويد أو هولندا، فكل المباريات ستكون صعبة، وسننتظر معرفة منافسنا المقبل ثم سنبدأ التحضير له بأفضل طريقة ممكنة".

وينتظر منتخب المغرب نهاية مباريات الجولة الثالثة لمعرفة منافسه في دور الـ32.

وسجل رباعية المغرب كل من: أشرف حكيمي، وإسماعيل صيباري، وسفيان رحيمي، وجسيم ياسين، فيما أحرز هدفين هايتي ياسين بونو بالخطأ في مرماه، وويلسون إيسيدور.

وأقيمت المباراة على ملعب أتالانتا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأصبح منتخب المغرب أكثر منتخب إفريقي تسجيلا للأهداف في كأس العالم بـ26 هدفا.

وتأهل منتخب المغرب في المركز الثاني بـ7 نقاط بالتساوي مع البرازيل المتصدر لكن فارق الأهداف لصالح السامبا.