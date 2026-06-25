كأس العالم - العيناوي: كل مباريات دور الـ32 ستكون صعبة.. ولا يهمنا هوية الخصم

الخميس، 25 يونيو 2026 - 17:33

كتب : FilGoal

نائل العيناوي - المغرب

شدد نائل العيناوي لاعب المنتخب المغربي على أن فريقه لا يهتم بهوية المنافس الذي سيواجهه في دور الـ32 من كأس العالم.

وتأهل منتخب المغرب لدور الـ 32 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة من كأس العالم بفارق الأهداف عن البرازيل المتصدر، عقب فوزه على هايتي 4-2.

وقال العيناوي في تصريحات نشرها موقع البطولة المغربي: "كنا نتوقع مباراة صعبة أمام هايتي، وكنا نعلم أن المنافس لم يعد لديه ما يخسره، لذلك لعب بحرية كبيرة".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - نيمار: لم أتمالك دموعي بعد المشاركة في كأس العالم كأس العالم - صيباري: يجب ألا نكرر ما حدث أمام هايتي ضد المنتخبات الكبيرة كأس العالم - مدافع كوريا الجنوبية: لا يمكن التنبؤ بنتائج كرة القدم.. وعلينا الانتظار لمعرفة مصيرنا كأس العالم - مدافع المغرب: كنا نتمنى الخروج بشباك نظيفة أمام هايتي

وأضاف "أعتقد أننا منحنا منتخب هايتي بعض الفرص التي لا يجب أن نمنحها في مثل هذه المباريات، ومع ذلك أظهرنا شخصية قوية وتمكنا من العودة في المباراة".

وأكمل "هناك العديد من الأمور التي يجب تصحيحها، لكن الإيجابي أننا لم نستسلم وواصلنا القتال حتى آخر دقيقة من اللقاء، وهو ما مكننا من قلب النتيجة لصالحنا في النهاية".

وواصل "نستعد لكل مباراة بأقصى درجات الجدية ونتعامل معها وكأنها نهائي. لا يوجد خصم مفضل في دور الـ32، سواء اليابان أو السويد أو هولندا، فكل المباريات ستكون صعبة، وسننتظر معرفة منافسنا المقبل ثم سنبدأ التحضير له بأفضل طريقة ممكنة".

وينتظر منتخب المغرب نهاية مباريات الجولة الثالثة لمعرفة منافسه في دور الـ32.

وسجل رباعية المغرب كل من: أشرف حكيمي، وإسماعيل صيباري، وسفيان رحيمي، وجسيم ياسين، فيما أحرز هدفين هايتي ياسين بونو بالخطأ في مرماه، وويلسون إيسيدور.

وأقيمت المباراة على ملعب أتالانتا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأصبح منتخب المغرب أكثر منتخب إفريقي تسجيلا للأهداف في كأس العالم بـ26 هدفا.

وتأهل منتخب المغرب في المركز الثاني بـ7 نقاط بالتساوي مع البرازيل المتصدر لكن فارق الأهداف لصالح السامبا.

المغرب كأس العالم هايتي نائل العيناوي
نرشح لكم
كأس العالم - نيمار: لم أتمالك دموعي بعد المشاركة في كأس العالم كأس العالم - صيباري: يجب ألا نكرر ما حدث أمام هايتي ضد المنتخبات الكبيرة كأس العالم - مدافع كوريا الجنوبية: لا يمكن التنبؤ بنتائج كرة القدم.. وعلينا الانتظار لمعرفة مصيرنا كأس العالم - مدافع المغرب: كنا نتمنى الخروج بشباك نظيفة أمام هايتي كأس العالم - بونو: لا يجب التفكير في هوية الخصوم.. بل علينا الفوز على أي منافس نواجهه كأس العالم - استمرار غياب حمدي فتحي وعبد المجيد عن مران منتخب مصر كأس العالم - بورو: الهدوء أساس نجاحي.. ومواجهة الكبار تُجبرك على التطور كأس العالم - تأكد غياب نجم جنوب إفريقيا عن لقاء كندا بعد رفض تقليص عقوبته
أخر الأخبار
كأس العالم - العيناوي: كل مباريات دور الـ32 ستكون صعبة.. ولا يهمنا هوية الخصم 37 دقيقة | في المونديال
كوبارسي: جوليان ألفاريز؟ أي لاعب يأتي برشلونة سيكون مرحبا به ساعة | الكرة الأوروبية
أرسنال يفعل بند شراء هينكابي من ليفركوزن ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - نيمار: لم أتمالك دموعي بعد المشاركة في كأس العالم ساعة | في المونديال
الزمالك: اتحاد الكرة وافق على طلبنا بشأن شكوى زيزو 2 ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - صيباري: يجب ألا نكرر ما حدث أمام هايتي ضد المنتخبات الكبيرة 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم - مدافع كوريا الجنوبية: لا يمكن التنبؤ بنتائج كرة القدم.. وعلينا الانتظار لمعرفة مصيرنا 2 ساعة | في المونديال
الرياضية: فريق آخر قد يشارك النصر في ملعبه الموسم المقبل 2 ساعة | سعودي في الجول
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32 4 أحلى من فيروز
/articles/531853/كأس-العالم-العيناوي-كل-مباريات-دور-الـ32-ستكون-صعبة-ولا-يهمنا-هوية-الخصم