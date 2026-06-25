كوبارسي: جوليان ألفاريز؟ أي لاعب يأتي برشلونة سيكون مرحبا به

شدد باو كوبارسي مدافع برشلونة أن مواجهة جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد ليست سهلة، مؤكدا على معرفته الجيدة بإمكانات المهاجم الأرجنتيني.

جوليان ألفاريز النادي : أتلتيكو مدريد برشلونة

وربطت وسائل الإعلام المهاجم الأرجنتيني باقترابه من الانضمام لصفوف برشلونة بعدما طلب من إدارة أتلتيكو مدريد الرحيل.

وقال كوبارسي في تصريحات للصحفيين: "واجهت جوليان ألفاريز مرات عديدة من قبل، أعرف جيدًا طريقة لعبه، هو لاعب فارق، وبالفعل من الصعب مراقبته".

وواصل "أي لاعب سيأتي إلى برشلونة سيكون مرحبا به، وإن لم يأت أحد، فأنا مع زملائي حتى النهاية، لدينا فريق رائع".

وخاض ألفاريز مع أتلتيكو مدريد 106 مباراة مسجلا 49 هدفا وصنع 17 آخرين.

وانضم ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد صيف 2024 وينتهي عقده صيف 2030.

ويخوض اللاعب مع منتخب الأرجنتين منافسات كأس العالم 2026 الجارية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتواجد منتخب الأرجنتين في صدارة المجموعة 10 بـ6 نقاط فيما يتواجد منتخبا النمسا والجزائر في المركز الثاني والثالث بـ3 نقاط ويحتل الأردن المركز الأخيرة بلا نقاط.