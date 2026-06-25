كأس العالم - مدافع كوريا الجنوبية: لا يمكن التنبؤ بنتائج كرة القدم.. وعلينا الانتظار لمعرفة مصيرنا

الخميس، 25 يونيو 2026 - 15:47

كتب : FilGoal

لي هان بوم - كوريا الجنوبية

أعرب لي هان بوم مدافع منتخب كوريا الجنوبية، عن حزنه بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا، مؤكدا أن كرة القدم لا تُحسم بالاستحواذ أو السيطرة فقط، بل بالتفاصيل الصغيرة داخل الملعب.

وحقق منتخب جنوب إفريقيا انتصارا مثيرا بهدف مقابل لا شيء في الجولة الثالثة والختامية لدور المجموعات في كأس العالم.

وقال لي هان بوم عبر موقع فيفا: "في كرة القدم، حتى لو كانت نسبة استحواذك على الكرة عالية وتحكمت في مجريات اللعب، فإن استقبالك لهدف واحد يعني الخسارة في النهاية، لا تستطيع التنبؤ بنتائج مباريات كرة القدم".

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وواصل "من الناحية الدفاعية عانينا في الفوز بالكرات الثانية، أو بالفوز في الصراعات الفردية، حيث خسرنا معظم صراعات 1 ضد 1، وبسبب تراكم هذه الأخطاء تلقينا الأهداف وخسرنا".

وأردف "يتعين علينا الانتظار ومراقبة نتائج المباريات المتبقية لمعرفة وضعيتنا، أعتقد أنه ليس أمامنا سوى الانتظار ومتابعة ما سيحدث، شيء مؤسف ما حصل، بدأنا البطولة بشكلٍ جيد، ثم تلقينا هدف لسوء حظنا ضد المكسيك، كان في جعبتنا فوز، والآن لدينا هزيمتين".

وأتم "لا أعتقد أن استحقينا الهزيمة اليوم، حيث تلقينا هدفًا بسبب سوء حظنا، أو فلنقل هو خطأ مني لأنني لم أقفل رجلي في اللحظة المناسبة، بذلنا كل ما في وسعنا، لكننا لم نسدد بما فيه الكفاية على المرمى، كان يجب أن نكون أكثر انتاجية".

واحتل منتخب المكسيك صدارة المجموعة الأولى بـ9 نقاط، وتواجد جنوب إفريقيا بالمركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما تراجع منتخب كوريا الجنوبية إلى المركز الثالث بثلاث نقاط، وتزيل الترتيب منتخب التشيك بنقطة واحدة.

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