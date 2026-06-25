فيفا تسمح لروسيا للعودة إلى المنافسات الدولية

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الباب أمام عودة روسيا للمشاركة في بطولة دولية للمرة الأولى منذ إيقافها في مارس 2022.

ويأتي ذلك عبر كأس العالم تحت 15 عامًا والمهرجان المصاحب لها، المقرر إقامته في أذربيجان خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر المقبل.

وبحسب وكالة dpa الألمانية، فإن قائمة المدعوين تضم روسيا وحليفتها بيلاروسيا.

وكانت المنتخبات والأندية الروسية قد مُنعت من المشاركات الدولية عقب اندلاع الحرب ضد أوكرانيا.

وفي سياق متصل سبق لـ اللجنة الأولمبية الدولية السماح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة كرياضيين محايدين في أولمبياد باريس 2024 ودورة الألعاب الشتوية في ميلانو وكورتينا دامبيتسو.

وقال رئيس فيفا جياني إنفانتينو في فبراير الماضي: "علينا التحرك، على الأقل على مستوى الناشئين، هذا الحظر لم يحقق شيئًا، وسيزيد الإحباط والكراهية".

ورغم الإيقاف، واصل منتخب روسيا الأول خوض مباريات ودية خارج البطولات الكبرى، ويحتل حاليًا المركز 34 في التصنيف العالمي، فيما يأتي منتخب السيدات في المركز 27.

وتُعد خطوة فيفا الحالية مؤشرا جيدا على عودة تدريجية محتملة لروسيا إلى الساحة الكروية الدولية، بداية من فئات الناشئين.