كأس العالم - بونو: لا يجب التفكير في هوية الخصوم.. بل علينا الفوز على أي منافس نواجهه

يؤمن ياسين بونو حارس المغرب بقدرة فريقه على المنافسة للوصول لأبعد حد في كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب المغرب لدور الـ 32 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة من كأس العالم بفارق الأهداف عن البرازيل المتصدر.

وقال بونو في تصريحات نشرها موقع البطولة المغربي: "مباراة هايتي لم تكن سهلة، ولم ندخل في أجوائها بالشكل المطلوب في البداية حيث تأخرنا قليلاً وكان ينقصنا التوازن".

وأضاف "في الشوط الثاني تحكمنا أكثر في مجريات المباراة، وأعدنا التوازن بين الدفاع والهجوم، وهو ما سمح لنا بالسيطرة وتقديم أداء هجومي أفضل من الشوط الأول".

وشدد "إذا أردنا الذهاب إلى أبعد حد في هذا المونديال فلا يجب أن نفكر في هوية الخصوم، بل علينا الفوز على أي فريق نواجهه".

واحتل منتخب المغرب المركز الرابع في مونديال 2022.

وتابع وهبي "هدفنا الأساسي كان هو تحقيق الانتصار والمواصلة في خط التطور الذي يسير عليه المنتخب، خاصة مع دخول لاعبين جدد بمستوى كبير، وهو ما يعد إضافة كبيرة لنا".

وسجل رباعية المغرب كل من: أشرف حكيمي، وإسماعيل صيباري، وسفيان رحيمي، وجسيم ياسين، فيما أحرز هدفين هايتي ياسين بونو بالخطأ في مرماه، وويلسون إيسيدور.

وأقيمت المباراة على ملعب أتالانتا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأصبح منتخب المغرب أكثر منتخب إفريقي تسجيلا للأهداف في كأس العالم بـ26 هدفا.

وتأهل منتخب المغرب في المركز الثاني بـ7 نقاط بالتساوي مع البرازيل المتصدر لكن فارق الأهداف لصالح السامبا.