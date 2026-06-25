مواعيد مباريات الخميس 25 يونيو وفجر الجمعة.. تونس ضد هولندا وظهور إفريقي

تستكمل مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2026 في باقي المجموعات يوم الخميس.

وتقام البطولة في أمريكا وكندا والمكسيك، ونظرا لفارق التوقيت فهناك مباريات تلعب فجرا.

وتلعب مباراة كوت ديفوار ضد كوراساو اليوم الخميس، بينما تقام مباراة تونس ضد هولندا فجر الثلاثاء.

وتقام مباريات كل مجموعة في توقيت واحد.

كأس العالم

كوت ديفوار × كوراساو .. تلعب المباراة في تمام الساعة 11:00 مساء وتذاع على قناة بي إن سبورت ماكس 2 و4.

ألمانيا × الإكوادور.. تلعب المباراة في تمام الساعة 11:00 مساء وتذاع على قناة بي إن سبورت ماكس 1 و3.

تونس × هولندا.. تقام المباراة في تمام الثانية فجرا على قناتي بي إن سبورت ماكس 1 و3.

السويد × اليابان.. تقام المباراة في تمام الثانية فجرا على قناتي بي إن سبورت ماكس 2 و4.

أمريكا × تركيا.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة من فجر الجمعة على قناتي بي إن سبورت ماكس 1 و3.

أستراليا × باراجواي.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة من فجر الجمعة على قناتي بي إن سبورت ماكس 1 و3.

ويمكنك الاطلاع على مواعيد مباريات اليوم الخميس 25 يونيو 2026 من خلال الضغط هــــنـــــا