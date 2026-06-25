كأس العالم - مدرب هايتي: أشعر بخيبة أمل بعد الخسارة من المغرب ونغادر ورؤوسنا مرفوعة

شعر سيباستيان مينييه مدرب هايتي بخيبة أمل بسبب الخسارة من المغرب في الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات من كأس العالم 2026.

وخسرت هايتي آخر مباراة بنتيجة 4-2 أمام المغرب في كأس العالم.

وقال سيباستيان مينييه في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "أشعر بخيبة أمل من ناحية النتيجة، كنت أتمنى أن نسجل المزيد من الأهداف ونفوز، ولكن مع ذلك، لم أشعر أن اللاعبين استسلموا".

وأضاف "حتى في ظل الظروف الصعبة بعد الهدف الثالث، كنت قلقًا من أن ننهار".

وتابع "الأمر يتعلق بثقافة الهايتيين. فهم لا يستسلمون بسهولة. لذا فقد كانوا انعكاساً جميلاً لثقافة البلاد. لقد مثلوا بلدهم خير تمثيل".

وأردف "نجحنا في إثبات أننا نستحق هذا التأهل. كنا في المكان المناسب. الآن نحتاج إلى إجراء بعض التحسينات وعدم الانتظار 52 عامًا أخرى".

وأتم "إنه فصل جديد ناضج في تاريخ هايتي. كنا قريبين جداً من صنع التاريخ في كأس العالم هذه، وفي حال لم نتمكن من الفوز، أردنا أن نغادر كأس العالم ورؤوسنا مرفوعة، وأعتقد أننا فعلنا ذلك".

وخسر منتخب هايتي مبارياته الـ 3 أمام اسكتلندا 1-0 والبرازيل 3-0 والمغرب 4-2.

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