كأس العالم - ماسيكو: ما حققناه أشبه بحلم.. وأثبتنا أن الفريق قادر وقوي

أعرب ثابيلو ماسيكو لاعب جنوب إفريقيا عن سعادته البالغة بعد تسجيل هدف فوز فريقه والتأهل لما بعد دور المجموعات.

وحسم منتخب جنوب إفريقيا تأهله إلى دور الـ 32 بعد الفوز على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل.

وسجل ثابيلو ماسيكو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 63.

وقال ماسيكو عبر موقع فيفا: "إنه أمر لا يصدق، ما حققنا أشبه بحلم، شكرا للجماهير لقد بذلوا قصارى جهدهم".

وشدد "هذا الإنجاز أهديه لكل من دعمنا، وأيضا لمن لم يدعمنا، كان هناك الكثير ممن لم يؤمنوا بنا".

واختتم ماسيكو تصريحاته "مررنا ببعض الأوقات الصعبة، لكن هذا الفريق أثبت أنه قادر وقوي".

ورفع منتخب جنوب إفريقيا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف منتخب المكسيك متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

وتجمد رصيد كوريا الجنوبية عند 3 نقاط في المركز الثالث في انتظار حسم ترتيب أصحاب أفضل مركز ثالث لمعرفة مصيرهم من التأهل أو الخروج.

*وبالنتائج الحالية حتى الآن يلعب منتخب كوريا الجنوبية أمام مصر في دور الـ 32 حال استمرت النتائج بالوضع الحالي*

ويتخطى منتخب جنوب إفريقيا دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه بالمشاركة الرابعة.

ويواجه منتخب جنوب إفريقيا، فريق كندا في دور الـ 32 بشكل رسمي بعد حسم تأهله.