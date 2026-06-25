كأس العالم - مونتيلا: لن أستقيل من تدريب تركيا

طالب فينتشينزو مونتيلا مدرب منتخب تركيا باحترام لاعبيه بعد التوديع المخيب والمبكر لـ كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب تركيا لمواجهة أمريكا بعد الخسارة من أستراليا وباراجواي وتوديع البطولة مبكرا.

وقال المدير الفني لـ تركيا خلال المؤتمر الصحفي: "أطلب منكم حقا أن تحترموا هؤلاء اللاعبين لأنهم أبناؤنا، وهم لاعبونا، وهم مستقبل كرة القدم".

وتابع "رأيت هجوم شخصي على اللاعبين ولا يمكن قبول ذلك".

وأردف "كان بإمكاننا فعل المزيد، وتقديم أداء أفضل، لكننا حاولنا بكل ما أوتينا من قوة ورغبة".

وأتم عن مستقبله قال: "لن أستقيل، لأنني ما زلت أملك الطاقة والحماس، وأشعر بقوة أكبر بعد هذه التجربة. إذا كان هناك من يريد أن أتقدم باستقالتي، فعليه أن يتقبل أنني لن أفعل".

ويتذيل منتخب تركيا ترتيب المجموعة الرابعة بدون رصيد وانتهت آماله في التأهل، فيما ضمن منتخب أمريكا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

ويشارك منتخب تركيا في كأس العالم 2026 لأول مرة بعد غياب منذ 2002 التي حققوا خلالها البرونزية.