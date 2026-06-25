كأس العالم - بروس: لعبنا بشكل ممتاز أمام كوريا الجنوبية.. وأغلقنا المساحات

أعرب هوجو بروس عن سعادته بتحقيق المنتخب تأهله إلى دور الـ 32 من كأس العالم بعد الفوز ضد كوريا الجنوبية.

وحسم منتخب جنوب إفريقيا تأهله إلى دور الـ 32 بعد الفوز على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل.

وسجل ثابيلو ماسيكو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 63.

وقال هوجو بروس عبر موقع فيفا: "من الصعب وصف هذا الشعور، تجربة رائعة، لعبنا بشكل ممتاز وصنعنا فرصا كثيرة".

وتابع "كنا موفقين للغاية خططيا، ولم يتمكن منتخب كوريا الجنوبية من إيجاد المساحات التي أرادها".

وكشف "سجلنا الهدف وبعدها مرت عشرون دقيقة سريعة، وعلينا فقط أن نستمتع بهذه اللحظة".

واختتم بروس تصريحاته "ما حققناه في السنوات الخمس الماضية مذهل، عندما تعملون لفترة طويلة، تنشأ بينكم رابطة قوية تتجاوز مجرد علاقة بين المدرب واللاعبين، وأصبحنا أصدقاء".

ورفع منتخب جنوب إفريقيا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف منتخب المكسيك متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

وتجمد رصيد كوريا الجنوبية عند 3 نقاط في المركز الثالث في انتظار حسم ترتيب أصحاب أفضل مركز ثالث لمعرفة مصيرهم من التأهل أو الخروج.

*وبالنتائج الحالية حتى الآن يلعب منتخب كوريا الجنوبية أمام مصر في دور الـ 32 حال استمرت النتائج بالوضع الحالي*

ويتخطى منتخب جنوب إفريقيا دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه بالمشاركة الرابعة.

ويواجه منتخب جنوب إفريقيا، فريق كندا في دور الـ 32 بشكل رسمي بعد حسم تأهله.