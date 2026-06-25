كأس العالم - سجل هدف الدولي الأول.. تشافيز رجل مباراة المكسيك ضد التشيك

فاز ماتيو تشافيز بجائزة رجل مباراة المكسيك ضد التشيك في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى من كأس العالم 2026.

وسجل تشافيز الهدف الأول في اللقاء الذي ساهم في فوز المكسيك بنتيجة 3-0.

وخاض تشافيز اللقاء الأول له في كأس العالم وسجل خلاله أول هدف في مسيرته بقميص المنتخب.

وجاء الهدف في الدقيقة 55 بعد توغل وانفراد تام وتسديدة على يمين الحارس.

الظهير الأيسر الشاب مرر 16 تمريرة صحيحة من أًصل 18 بدقة تمريرات 89%.

وأكمل مراوغتان ناجحتان صحيحتان بنسبة 100% وتحصل على خطأ لصالحه.

وفاز بـ 5 ثنائيات من أصل 7 خلال 78 دقيقة خاضها ضد التشيك.

ولأول مرة لا يخسر المستضيف أي مباراة في دور المجموعات منذ ألمانيا في نسخة 2006.

وأصبح منتخب المكسيك ثاني مستضيف يحقق العلامة الكاملة بدون استقبال أي هدف في دور المجموعات منذ إيطاليا في 1990.

والتكريم هو منح جييريمو أوتشوا الحارس الأسطوري فرصة المشاركة في الدقائق الأخيرة كبديل بعد حسم المباراة.

ومُنح المخضرم "شارة الإرث" التي يمنحها فيفا للاعبين الذين شاركوا في 5 نسخ أو أكثر من كأس العالم.

وأصبح أوتشوا أكبر لاعب مكسيكي يشارك في كأس العالم بعمر 40 عاما و346 يوما متفوقا على رافائيل ماركيز بعمر 39 عاما و139 يوما.

كما تواجد في المركز السادس في قائمة أكثر اللاعبين المشاركين في كأس العالم عمرا والتي يتصدرها عصام الحضري بعمر 45 عاما و161 يوما.

مكسب مزدوج للمكسيك صدارة وظهور تاريخي والآن سينتظرون ثالث المجموعة الثالثة والتي يحتلها اسكتلدا حتى الآن في انتظار التأكد من هوية المتأهل.