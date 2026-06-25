كأس العالم - مدرب كوريا الجنوبية: نتيجة مخيبة للآمال لكنها مسؤوليتي

الخميس، 25 يونيو 2026 - 07:36

كتب : FilGoal

هونج ميونج بو - مدرب كوريا الجنوبية

يتحمل هونج ميونج بو مدرب كوريا الجنوبية نتيجة خسارته أمام جنوب إفريقيا.

وحسم منتخب جنوب إفريقيا تأهله إلى دور الـ 32 بعد الفوز على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل.

وسجل ثابيلو ماسيكو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 63.

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وقال هونج ميونج بو عبر موقع فيفا: "أعتقد أن اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم، لكن من لامؤسف أننا استقبلنا الهدف الأول".

وتابع "النتيجة مخيبة للآمال، لكن المسؤولية تقع عليّ بصفتي المدرب".

ورفع منتخب جنوب إفريقيا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف منتخب المكسيك متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

وتجمد رصيد كوريا الجنوبية عند 3 نقاط في المركز الثالث في انتظار حسم ترتيب أصحاب أفضل مركز ثالث لمعرفة مصيرهم من التأهل أو الخروج.

*وبالنتائج الحالية حتى الآن يلعب منتخب كوريا الجنوبية أمام مصر في دور الـ 32 حال استمرت النتائج بالوضع الحالي*

ويتخطى منتخب جنوب إفريقيا دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه بالمشاركة الرابعة.

ويواجه منتخب جنوب إفريقيا، فريق كندا في دور الـ 32 بشكل رسمي بعد حسم تأهله.

كأس العالم هونج ميونج بو مدرب كوريا الجنوبية
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