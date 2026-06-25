كأس العالم - وهبي: نحتاج إلى الإيمان بقدرتنا على الفوز باللقب

يؤمن محمد وهبي مدرب المغرب بقدرة فريقه على المنافسة لحصد لقب كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب المغرب لدور الـ 32 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة من كأس العالم بفارق الأهداف عن البرازيل المتصدر.

وقال وهبي في تصريحات صحفية: "دخل المغرب مرحلة جديدة تماما، نحتاج بالفعل إلى الإيمان بقدرتنا على الفوز باللقب".

وأضاف "كيف نصل إلى هذا الهدف؟ علينا أن نكون ملتزمين التزاما تاما. نمتلك أفضل المقومات اللازمة لنصبح أفضل دولة، ونحن نؤمن بقدرتنا على تحقيق ذلك؛ اللاعبون يؤمنون بذلك، وكذلك الجهاز الفني".

وأكمل "كنا نسعى لحسم صدارة في المجموعة، لكن هايتي لم يكن لديها ما تخسره وقدمت أداءً جيدا في المرتدات، ولم تكن مباراة سهلة بالنسبة لنا".

وتابع "كانت مباراة قدمنا ​​فيها أداءً مميزا وحققنا العديد من الفرص، وأنا سعيد جدا بأداء جميع اللاعبين. سيطرنا على مجريات المباراة طوال الوقت".

وعن هوية منافسه في دور الـ 32 قال: "ليس لدي أي تفضيل، وليس هناك الكثير مما يمكنني فعله، أمامنا 3 فرق بـ 3 أساليب مختلفة".

وأتم "علينا أن نكون مستعدين. هذه بطولة كأس العالم، وجئنا إلى هنا لسبب وجيه، وبطموح كبير، وفي النهاية، عليك أن تلعب وفقا لما يُفرض عليك".

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وسجل رباعية المغرب كل من: أشرف حكيمي، وإسماعيل صيباري، وسفيان رحيمي، وجسيم ياسين، فيما أحرز هدفين هايتي ياسين بونو بالخطأ في مرماه، وويلسون إيسيدور.

وأقيمت المباراة على ملعب أتالانتا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأصبح منتخب المغرب أكثر منتخب إفريقي تسجيلا للأهداف في كأس العالم بـ26 هدفا.

وتأهل منتخب المغرب في المركز الثاني بـ7 نقاط بالتساوي مع البرازيل المتصدر لكن فارق الأهداف لصالح السامبا.