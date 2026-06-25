كأس العالم - الخنوس يوضح سبب تراجع الأداء ضد هايتي

أوضح بلال الخنوس لاعب منتخب المغرب سبب تراجع الأداء رغم الفوز على هايتي بنتيجة 4-2 في الجولة الأخيرة من كأس العالم 2026.

وقلب منتخب المغرب تأخره لفوز بنتيجة 4-2 وتأهل ثانيا خلف البرازيل لدور الـ 32.

وقال بلال الخنوس عبر موقع فيفا: "افتقرنا للتواضع في بعض الأحيان ودفعنا ثمن ذلك".

وأضاف "لم نكن ملتزمين تماما في الالتحامات، مما منح لاعبي هايتي الثقة وسمح لهم بالسيطرة على مجريات المباراة وتسجيل هدفين".

وأتم "أخبرنا المدير الفني بين الشوطين بحاجة إلى أن نكون أكثر شراسة، وأن نفوز بالكرات الثانية، وأن نزيد من حدة هجومنا".

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وسجل رباعية المغرب كل من: أشرف حكيمي، وإسماعيل صيباري، وسفيان رحيمي، وجسيم ياسين، فيما أحرز هدفين هايتي ياسين بونو بالخطأ في مرماه، وويلسون إيسيدور.

وأقيمت المباراة على ملعب أتالانتا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأصبح منتخب المغرب أكثر منتخب إفريقي تسجيلا للأهداف في كأس العالم بـ26 هدفا.

وتأهل منتخب المغرب في المركز الثاني بـ7 نقاط بالتساوي مع البرازيل المتصدر لكن فارق الأهداف لصالح السامبا.