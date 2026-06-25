كأس العالم - ماكجين: اللاعبون محبطون بعد ثلاثية البرازيل

الخميس، 25 يونيو 2026 - 05:37

كتب : FilGoal

جون مكجين - كاسيميرو - اسكتلندا ضد البرازيل

كشف جون ماكجين لاعب وسط اسكتلندا عن إحباط لاعبي فريقه بعد الخسارة من البرازيل.

جون مكجين

النادي : أستون فيلا

اسكتلندا

وتغلب منتخب البرازيل على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام مباريات المجموعة الثالثة.

وقال جون ماكجين عبر موقع فيفا: "خسرنا أهدافا سهلة في أوقات حرجة أمام فريق يتمتع بالجودة ويستطيع استغلالها".

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وتابع "في بعض اللحظات ألحقوا بنا ضررا بالغا".

وشدد "أتيحت لنا بعض الفرص لتسجيل هدف، كان من الممكن أن يكون حاسما".

واختتم ماكجين "اللاعبون محبطون للغاية، لم نكن على المستوى المطلوب، لكننا بذلنا قصارى جهدنا، سنعرف مصيرنا في التأهل خلال الأيام المقبلة".

حسم منتخب البرازيل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بعد ثلاثية جديدة.

ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 7 نقاط وتفوق بفارق 3 أهداف عن منتخب المغرب.

وكان منتخب البرازيل قد تعادل أمام المغرب في الافتتاح قبل أن يهزم كل من هايتي واسكتلندا بثلاثيتين متتاليتين.

وينتظر منتخب البرازيل ثاني المجموعة السادسة التي تضم كل من هولندا واليابان والسويد وتونس.

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