كأس العالم - مدرب اسكتلندا: الفريق الأفضل فاز.. وجودة البرازيل صنعت الفارق

اعترف ستيف كلارك مدرب اسكتلندا بقوة خط هجوم المنتخب البرازيلي بعد المباراة التي جمعت بينهما في المجموعة الثالثة.

وتغلب منتخب البرازيل على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام مباريات المجموعة الثالثة.

وقال ستيف كلارك عبر قناة بي بي سي: "رأينا جودة البرازيل في الثلث الهجومي الأخير من الملعب، ولم نكن نملك ذلك الليلة".

وتابع "صنعنا فرصا لكنها لم تكن كافية، لنكن صريحين، الفريق الأفضل هو من فاز".

وأوضح كلارك "في الدقائق الأربع أو الخمس الأولى، مررنا الكرة جيدا ثم ارتكبنا خطأ، ولا يمكنك فعل ذلك على هذا المستوى".

واختتم كلارك تصريحاته "تلك الأمور تجعل المباراة صعبة".

حسم منتخب البرازيل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بعد ثلاثية جديدة.

ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 7 نقاط وتفوق بفارق 3 أهداف عن منتخب المغرب.

وكان منتخب البرازيل قد تعادل أمام المغرب في الافتتاح قبل أن يهزم كل من هايتي واسكتلندا بثلاثيتين متتاليتين.

وينتظر منتخب البرازيل ثاني المجموعة السادسة التي تضم كل من هولندا واليابان والسويد وتونس.

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