كأس العالم - بسبب إجراءات أمنية.. تأخر سفر بعثة إيران إلى سياتل قبل لقاء مصر

الخميس، 25 يونيو 2026 - 05:04

كتب : FilGoal

مهدي طارمي - إيران

تسببت الإجراءات الأمنية في تأخر سفر بعثة منتخب إيران إلى مدينة سياتل الأمريكية لمواجهة مصر في كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب إيران لمواجهة مصر يوم السبت المقبل في السادسة صباحا على ملعب لومين في مدينة سياتل الأمريكية.

ووفقا للإذاعة الإيرانية فإن المسؤولين الأمريكيين تسببوا في مشاكل لسعيد الحوي المدرب المساعد ومهدي طارمي مهاجم الفريق مما آخر سفر بعثة إيران إلى سياتل استعدادا لمواجهة مصر في كأس العالم.

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وأشارت وكالة "رويترز" للأنباء إلى أن أعضاء منتخب إيران ينتظرون عودة الثنائي للانضمام للمجموعة.

يأتي ذلك رغم أن إيران حصلت على استثناء يسمح لها بالسفر إلى سياتل قبل 48 ساعة من مواجهة منتخب مصر، في خطوة جاءت بعد تقديم شكوى رسمية إلى فيفا، عقب خوض أول مباراتين في لوس أنجلوس تحت القيود نفسها.

ورغم هذا التخفيف، سيظل المنتخب الإيراني مُلزما بالعودة إلى تيخوانا في المكسيك، حيث يقيم معسكره، فور انتهاء المباراة، والتي يُتوقع أن تنتهي قرابة الساعة العاشرة مساء بتوقيت الولايات المتحدة.

ويحتل منتخب إيران المركز الثاني في المجموعة السابعة بنقطتين بعد التعادل مع بلجيكا ونيوزيلندا ويتصدر منتخب مصر المجموعة بأربع نقاط.

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