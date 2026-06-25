كأس العالم – منافس أوروبي محتمل؟ موعد مباراة المغرب في دور الـ 32 والقنوات الناقلة

الخميس، 25 يونيو 2026 - 04:46

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

ضمن منتخب المغرب تأهله إلى دور الـ 32 من كأس العالم، وينتظر تحديد هوية منافسه في المرحلة المقبلة.

وفاز منتخب المغرب على هايتي بنتيجة 4-2 وينتظر انتهاء مباريات المجموعة السادسة لمعرفة خصمه في دور الـ 32.

وحل أسود الأطلس في المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف البرازيل التي تصدرت بفارق الأهداف لحساب المجموعة الثالثة.

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ويمتلك منتخب المغرب فرصة ملاقاة متصدر المجموعة السادسة التي تتأرجح بين هولندا أو اليابان والسويد.

ويتصدر منتخب هولندا الترتيب برصيد 4 نقاط ويليه اليابان بفارق الأهداف ثم السويد برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب تونس الترتيب بدون رصيد وودع مبكرا.

موعد المباراة والقناة الناقلة

متصدر المجموعة السادسة × المغرب

تبدأ المباراة في الرابعة من فجر الثلاثاء المقبل 30 يونيو.

وستقام المباراة على ملعب مونتيري في المكسيك.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة كندا ضد وصيف المجموعة الأولى الذي لم يتحدد بعد.

وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4.

وبدأ منتخب المغرب مشواره في البطولة بالتعادل مع البرازيل 1-1 ثم الفوز على اسكتلندا 1-0 واختتم المرحلة بالفوز على هايتي بنتيجة 4-2.

المغرب كأس العالم موعد مباراة المغرب
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