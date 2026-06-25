كأس العالم - ماركينيوس: الآن تبدأ المنافسة الحقيقية.. والأمر أشبه بدوري أبطال أوروبا

أعرب ماركينيوس قائد منتخب البرازيل عن سعادته بعد تحقيق هدف التأهل لدور الـ 32 في الصدارة.

ماركينيوس النادي : باريس سان جيرمان البرازيل

وتغلب منتخب البرازيل على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام مباريات المجموعة الثالثة.

وشدد ماركينيوس على أن الصدارة بدون فائدة إن لم تكن مستعدا لما بعد ذلك.

وقال ماركينيوس عبر قناة بي إن سبورتس: "حققنا هدفنا الأول، لكن علينا مواصلة المسيرة".

وتابع "كانت مباراة صعبة أمام اسكتلندا، والآن تبدأ المنافسة الحقيقية".

واختتم ماركينيوس تصريحاته "الأمر أشبه بدوري أبطال أوروبا، لا فائدة من تصدر مجموعتك إن لم تكن مستعدا لما بعد ذلك، التفاصيل الصغيرة ستصنع الفارق".

حسم منتخب البرازيل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بعد ثلاثية جديدة.

ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 7 نقاط وتفوق بفارق 3 أهداف عن منتخب المغرب.

وكان منتخب البرازيل قد تعادل أمام المغرب في الافتتاح قبل أن يهزم كل من هايتي واسكتلندا بثلاثيتين متتاليتين.

وينتظر منتخب البرازيل ثاني المجموعة السادسة التي تضم كل من هولندا واليابان والسويد وتونس.

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