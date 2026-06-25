كأس العالم - سجل وصنع.. حكيمي رجل مباراة المغرب ضد هايتي

الخميس، 25 يونيو 2026 - 04:25

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - المغرب

توج أشرف حكيمي بجائزة رجل مباراة المغرب ضد هايتي بعد الفوز بنتيجة 4-2 في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026.

وسجل حكيمي الهدف الأول وصنع الثاني قائدا فريقه للفوز بنتيجة 4-2 والتأهل في المركز الثاني خلف البرازيل بفارق الأهداف.

حكيمي سجل هدفا من أًصل 3 تسديدات طيلة 90 دقيقة.

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ومرر الظهير الأيمن 54 تمريرة صحيحة من أصل 62 بنبة دقة 87% وجاءت 28 تمريرة في منتصف ملعب الخصم.

كما أكمل 4 مراوغات صحيحة من أصل 8 وتحصل على خطأين لصالحه.

وفاز قائد المغرب بـ 8 صراعات ثنائية من أصل 19 في المباراة.

وقال حكيمي لـ فيفا بعد فوزه بالجائزة: "كانت مباراة صعبة ومعقدة بالنسبة لنا. لم نبدأ بداية موفقة، لكننا استخدمنا عزيمتنا لتغيير مسار المباراة".

أتم "نحن فخورون بما حققناه، لكننا سنستعد جيدًا لأن المباراة القادمة ستكون صعبة".

وسجل رباعية المغرب كل من: أشرف حكيمي، وإسماعيل صيباري، وسفيان رحيمي، وجسيم ياسين، فيما أحرز هدفين هايتي ياسين بونو بالخطأ في مرماه، وويلسون إيسيدور.

وأقيمت المباراة على ملعب أتالانتا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأصبح منتخب المغرب أكثر منتخب إفريقي تسجيلا للأهداف في كأس العالم بـ26 هدفا.

وتأهل منتخب المغرب في المركز الثاني بـ7 نقاط بالتساوي مع البرازيل المتصدر لكن فارق الأهداف لصالح السامبا.

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