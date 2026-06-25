مباشر كأس العالم - المكسيك (3)-(0) التشيك.. جنوب إفريقيا (1)-(0) كوريا.. جوووول االثاااالث

الخميس، 25 يونيو 2026 - 04:00

كتب : FilGoal

المكسيك - التشيك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المكسيك ضد التشيك، وجنوب إفريقيا ضد كوريا الجنوبية ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من كأس العالم 2026.

وتبدأ المباراتان في الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهل الثاني من المجموعة.

وضمن منتخب المكسيك الصدارة برصيد 6 نقاط، ويليه كوريا الجنوبية برصيد 3 نقاط ثم نقطة لكل من التشيك وجنوب إفريقيا.

المكسيك × التشيك

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

ق 90+4: جوووول الثاااالث.. ألفارو فيدالجو يسجل الثالث لأصحاب الأرض وينهي اللقاء

ق 77: مشاركة أوتشوا يشارك في كاس العالم للمرة السادسة

ق 60: جوووول الثاااااني خوليان كينيونيس يعزز تقدم المكسيك بعد تشتيت خاطئ من المدافع من داخل منطقة الست ياردات

ق 55: جوووووول أوووووول ماتيو تشافيز يسجل الأول للمكسيك بعد انطلاقة رائعة وتسديدة على يمين الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39: تصويبة قوية من جوتيريز يبعدها الحارس بصعوبة

ق 8: تصويبة قوية من هولسيك تمر بجوار القائم

بداية اللقاء

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كوريا الجنوبية × جنوب إفريقيا

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

ق 63: جووووول أووووول من مايسكو بعد تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء

ق 46: 3 تغييرات كورية على رأسها مشاركة سون هيونج مين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: ماسيكو يطلق تصويبة قوية تعلو عارضة كوريا

ق 7: تصويبة قوية من لي كانج إن تمر بجوار القائم

بداية اللقاء

جنوب إفريقيا كوريا الجنوبية التشيك كأس العالم المكسيك
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