مباشر كأس العالم - المكسيك (0)-(0) التشيك.. جنوب إفريقيا (0)-(0) كوريا.. تصويبة صاروخية

الخميس، 25 يونيو 2026 - 04:00

كتب : FilGoal

الاحتفال بهدف لويس رومو - المكسيك - كوريا الجنوبية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المكسيك ضد التشيك، وجنوب إفريقيا ضد كوريا الجنوبية ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من كأس العالم 2026.

وتبدأ المباراتان في الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهل الثاني من المجموعة.

وضمن منتخب المكسيك الصدارة برصيد 6 نقاط، ويليه كوريا الجنوبية برصيد 3 نقاط ثم نقطة لكل من التشيك وجنوب إفريقيا.

المكسيك × التشيك

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

ق39: تصويبة قوية من جوتيريز يبعدها الحارس بصعوبة

ق 8: تصويبة قوية من هولسيك تمر بجوار القائم

بداية اللقاء

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كوريا الجنوبية × جنوب إفريقيا

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

ق 39: ماسيكو يطلق تصويبة قوية تعلو عارضة كوريا

ق 7: تصويبة قوية من لي كانج إن تمر بجوار القائم

بداية اللقاء

جنوب إفريقيا كوريا الجنوبية التشيك كأس العالم المكسيك
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