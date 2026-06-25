كأس العالم - للمرة الثالثة تواليا.. فينيسيوس رجل مباراة البرازيل ضد اسكتلندا

حصد فينيسيوس جونيور جائزة رجل المباراة للمرة الثالثة على التوالي في النسخة الجارية من كأس العالم.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد البرازيل

وسجل فينيسيوس ثنائية في انتصار البرازيل على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل.

وحقق فينيسيوس لقب جائزة رجل المباراة للمرة الثالثة على التوالي بعد التتويج بجائزة مباراتي المغرب وهايتي.

وعادت ثنائية فينيسيوس وكارلو أنشيلوتي من جديد ليتألق نجم منتخب البرازيل بعد موسم صعب مع ريال عقب رحيل المدرب الإيطالي.

واجتمع أنشيلوتي مع فينيسيوس من جديد لكن هذه المرة في منتخب البرازيل.

ودائما ما يعتبر فينيسيوس، المدرب الإيطالي "الأب الروحي" بالنسبة له بسبب تأثيره القوي عليه داخل وخارج الملعب.

وبعد تسجيل فينيسيوس هدفين رفع رصيده إلى 4 أهداف في هذه النسخة وساهم في 11 هدفا خلال 13 مباراة مع البرازيل تحت قيادة أنشيلوتي.

وسجل فينيسيوس 7 أهداف بينما صنع 4 آخرين مع أنشيلوتي في تدريب البرازيل.

أما على مستوى ريال مدريد فلعب فينيسيوس 198 مباراة تحت قيادة أنشيلوتي وساهم في 157 هدفا.

وسجل فينيسيوس 90 هدفا وصنع 67 آخرين.

وبات فينيسيوس خامس أكثر لاعب تسجيلا للأهداف تحت قيادة أنشيلوتي.

ووصل فينيسيوس للهدف رقم 97 بعدما تخطى كاكا صاحب الـ 95، بينما يحتل فيليبو إنزاجي الصدارة برصيد 161 هدفا يليه كريم بنزيمة 121 ثم كريستيانو رونالدو 112 وأخيرا أندريه شيفتشينكو بـ 103 هدفا.

وحسم منتخب السامبا صدارة المجموعة بعد الوصول للنقطة السابعة وبفارق الأهداف عن المغرب.

وكان منتخب البرازيل قد تعادل أمام المغرب في الافتتاح قبل أن يهزم كل من هايتي واسكتلندا بثلاثيتين متتاليتين.

وينتظر منتخب البرازيل وصيف المجموعة السادسة التي تضم كل من هولندا واليابان والسويد وتونس.

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