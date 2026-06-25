تشكيل كأس العالم - سون على دكة كوريا الجنوبية.. وماكجوبا يقود هجوم جنوب إفريقيا

يجلس سون هيونج مين نجم كوريا الجنوبية على مقاعد البدلاء أمام جنوب إفريقيا في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من كأس العالم 2026.

ويلتقي الفريقان في الرابعة فجرا على ملعب مونتيري في المكسيك بصافرة تحكيمية أرجنتينية من فاكوندو تيو.

ويبدأ إيفدينس ماكجوبا في هجوم جنوب إفريقيا ضمن خيارات البلجيكي هوجو بروس.

وجاء تشكيل جنوب إفريقيا

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: أوبيري موديبا – إيمي أوكون – مبكيزيلي موبكازي – خوليسو موادو

الوسط: ثالينتي مباثا – سيفوهيلو سيتهول – أوسين أبوليس

الهجوم: ريليبوهيلي موفوكينج – إيفدينس ماكجوبا - ثابيلو ماسيكو

وجاء تشكيل كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو

الدفاع: لي هان بيوم – كيم مين جاي – لي تاي سيوك – سيول يونج وو

الوسط: لي جي هيوك – هوانج إن بيوم – بايك سيونج هو

الهجوم: هوانج هي تشان – أو هيون جيو – لي كانج إن

ويحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الثاني برصيد 3 نقاط خلف المكسيك المتصدر الذي ضمن تأهله سلفا برصيد 6 نقاط.

في المقابل يحتل منتخب جنوب إفريقيا في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة بعد التعادل مع التشيك في الجولة الماضية.

ويحتاج كلا المنتخبين تحقيق الفوز من أجل حجز بطاقة التأهل للدور المقبل من كأس العالم دون النظر لأي نتيجة أخرى.