خطف منتخب المغرب انتصارا مثيرا بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام هايتي في الجولة الثالثة والأخيرة في كأس العالم 2026.

وسجل رباعية المغرب كل من: أشرف حكيمي، وإسماعيل صيباري، وسفيان رحيمي، وجسيم ياسين، فيما أحرز هدفين هايتي ياسين بونو بالخطأ في مرماه، وويلسون إيسيدور.

وأقيمت المباراة على ملعب أتالانتا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأصبح منتخب المغرب أكثر منتخب إفريقي تسجيلا للأهداف في كأس العالم بـ26 هدفا.

وتأهل منتخب المغرب في المركز الثاني بـ7 نقاط بالتساوي مع البرازيل المتصدر لكن فارق الأهداف لصالح السامبا.

إعادة 2022؟

يعيد الزمن نفسه من جديد بعد كأس العالم 2022، حيث تعادل المغرب في المباراة الأولى مع كرواتيا وهذه النسخة يتعادل مع البرازيل في الجولة الأولى، وبالجولة الثانية انتصر منتخب المغرب على بلجيكا وانتصر في النسخة الحالية على اسكتلندا، وحقق المغرب انتصارا في الجولة الثالثة 2022 أمام كندا وبهذه النسخة انتصر على هايتي.

التشكيل

أجرى محمد وهبي العديد من التعديلات على تشكيل المغرب أمام هايتي في الجولة الأخيرة وفضل راحة عيسى ديوب ونصير مزراوي لمباريات الدور 32.

وصف المباراة

بدأ منتخب المغرب المباراة سريعا وأهدر إسماعيل صيباري مبكرا في الدقيقة 6 بتصدى مميزة لحارس هايتي لتسديدة إسماعيل.

وعلى عكس المتوقع سجل هايتي أولا بعد الكرة التي قدمها ليني جوزيف بكعب القدم ووضعها بونو بالخطأ في مرمى فريقه مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 11.

وأصبح هذا الهدف هو الأول لهايتي في كأس العالم منذ هدف إيمانويل سانون في شباك الأرجنتين 23 يونيو 1974.

وأهدر صيباري من جديد كرة أمام المرمى في الدقيقة 13.

وسدد صيباري كرة صاروخية في الدقيقة 22 تصدى لها حارس هايتي.

وسجل أشرف حكيمي التعادل لصالح منتخب المغرب في الدقيقة 39 بعد متابعة للفرصة التي تصدى لها حارس هايتي.

ولم يستمر التعادل طويلا وسدد ايسيدور كرة صاروخية في الدقيقة 43 مسجلا الثاني لمنتخب هايتي.

وعادل صيباري هدف التعادل في الدقيقة 45 بعد صناعة مميزة من أشرف حكيمي.

أصبح أشرف حكيمي ثاني لاعب في تاريخ منتخب المغرب ينجح في التسجيل وصناعة هدف خلال المباراة نفسها في كأس العالم، ليواصل نجم أسود الأطلس كتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجلات المونديال.

وأصبح صيباري الهداف التاريخي لمنتخب المغرب في كأس العالم بالتساوي مع يوسف النصيري بثلاثة أهداف.

وسدد أيوب الكعبي كرة صاروخية تصدى لها حارس هايتي في الدقيقة 59.

وسجل سفيان رحيمي هدف التقدم لمنتخب المغرب في الدقيقة 78.

واختتم جسيم ياسين رباعية المغرب في الدقيقة 89 بصناعة من سفيان رحيمي.

وأصبح سفيان رحيمي أول لاعب يسجل وصنع في مباراة واحدة بعد نزوله كبديل.

ليحقق منتخب المغرب انتصارا هاما يجعله في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة.