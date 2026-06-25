كأس العالم - صيباري ينضم لصدارة هدافي العرب بهدفه ضد هايتي.. ورقم يحدث لأول مرة

الخميس، 25 يونيو 2026 - 02:47

كتب : إسلام أحمد

منتخب المغرب

انضم إسماعيل صيباري لصدارة الهدافين العرب في كأس العالم 2026 بفضل هدفه ضد هايتي في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

وسجل صيباري الهدف الثاني للمغرب بعد عرضية أرضية من أشرف حكيمي في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

وبات صيباري أول لاعب إفريقي في التاريخ يسجل في أول 3 مباريات متتالية يخوضها في مسيرته بكأس العالم.

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كما بات ثاني لاعب يسجل في 3 مباريات متتالية في كأس العالم بعد أسامواه جيان نجم غانا في 2010.

كما أصبح في صدارة الهدافين العرب في كأس العالم بالتساوي مع يوسف النصيري وسالم الدوسري وسامي الجابر ومحمد صلاح ووهبي الخزري.

وأًصبح صيباري هو أول لاعب مغربي يسجل 3 أهداف أو أكثر في نسخة واحدة من كأس العالم. متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ هدفين لكل من عبد الجليل حدا، صلاح الدين بصير، عبد الرزاق خيري، يوسف النصيري.

وبفضل هدفه أصبح منتخب المغرب أكثر منتخب إفريقي تسجيلا للأهداف في كأس العالم برصيد 24 هدفا متفوقا على نيجيريا صاحبة الـ 23 هدفا.

وسجل صيباري ضد البرازيل في الجولة الأولى في لقاء التعادل 1-1، ثم سجل هدف الفوز على اسكتلندا في الجولة الثانية.

وارتقى صيباري للمركز السابع في ترتيب هدافي كأس العالم برصيد 3 أهداف خلف ليونيل ميسي (5) وإرلينج هالاند وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور (4 أهداف لكل لاعب).

إسماعيل صيباري كأس العالم المغرب هايتي
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