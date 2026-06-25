كأس العالم - الهيدوس: مباراة البوسنة الأفضل لنا في البطولة

يرى حسن الهيدوس لاعب قطر أن منتخب بلاده قدم أفضل مباراة له في كأس العالم أمام البوسنة والهرسك رغم الخسارة.

وودع منتخب قطر منافسات كأس العالم 2026 بالخسارة أمام البوسنة والهرسك. (طالع التفاصيل)

وقال حسن الهيدوس عبر بي إن سبورتس: "الحمد لله على كل حال، هذه النتيجة ليست ما كنا نطمح إليه، لأننا دخلنا المباراة من أجل الفوز. أعتقد أنها كانت أفضل مباراة لنا في المباريات الثلاث، وكان بإمكاننا تقديم ما هو أفضل".

وأضاف "نعتذر للجماهير، سواء التي ساندتنا هنا أو في الدوحة، ونعدهم بأن القادم سيكون أفضل".

وتابع "في أول مباراتين افتقدنا الثقة والجرأة، لكننا ظهرنا بشكل أفضل اليوم مقارنة بالمباراتين السابقتين".

وأتم تصريحاته "التسجيل بعد العودة من الاعتزال؟ بالنسبة لي فوز الفريق أفضل من أن أسجل. سنحصل على بعض الراحة، ثم سنرى ما ينتظرنا في المرحلة المقبلة".

وخسرت قطر أمام البوسنة والهرسك 3-1 ضمن ختام دور المجموعات لحساب المجموعة الثانية.

سجل أهداف البوسنة: كريم ألايبيجوفيتش، وسلطان البريك (هدف عكسي) وإرمين ماهميتش.

فيما أحرز حسن الهيدوس هدف منتخب قطر الوحيد.

منتخب البوسنة رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن كندا صاحبت المركز الثاني.

فيما انفردت سويسرا بصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، واكتفى المنتخب القطري بنقطة واحدة.

وبذلك تأهل منتخبي سويسرا وكندا لدور الـ32، فيما ينتظر منتخب البوسنة والهرسك التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث.