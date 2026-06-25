كأس العالم - الهيدوس: مباراة البوسنة الأفضل لنا في البطولة

الخميس، 25 يونيو 2026 - 00:59

كتب : FilGoal

حسن الهيدوس - قطر ضد البوسنة والهرسك

يرى حسن الهيدوس لاعب قطر أن منتخب بلاده قدم أفضل مباراة له في كأس العالم أمام البوسنة والهرسك رغم الخسارة.

وودع منتخب قطر منافسات كأس العالم 2026 بالخسارة أمام البوسنة والهرسك. (طالع التفاصيل)

وقال حسن الهيدوس عبر بي إن سبورتس: "الحمد لله على كل حال، هذه النتيجة ليست ما كنا نطمح إليه، لأننا دخلنا المباراة من أجل الفوز. أعتقد أنها كانت أفضل مباراة لنا في المباريات الثلاث، وكان بإمكاننا تقديم ما هو أفضل".

أخبار متعلقة:
طائرة الدوحة صدارة استثنائية كأس العالم - تليجراف: إصابة ثنائي منتخب إنجلترا أمام غانا.. وتوخيل يتجه لإجراء تبديلات كأس العالم - إيقاف لاعب قطر 5 مباريات بعد تدخله العنيف على لاعب كندا

وأضاف "نعتذر للجماهير، سواء التي ساندتنا هنا أو في الدوحة، ونعدهم بأن القادم سيكون أفضل".

وتابع "في أول مباراتين افتقدنا الثقة والجرأة، لكننا ظهرنا بشكل أفضل اليوم مقارنة بالمباراتين السابقتين".

وأتم تصريحاته "التسجيل بعد العودة من الاعتزال؟ بالنسبة لي فوز الفريق أفضل من أن أسجل. سنحصل على بعض الراحة، ثم سنرى ما ينتظرنا في المرحلة المقبلة".

وخسرت قطر أمام البوسنة والهرسك 3-1 ضمن ختام دور المجموعات لحساب المجموعة الثانية.

سجل أهداف البوسنة: كريم ألايبيجوفيتش، وسلطان البريك (هدف عكسي) وإرمين ماهميتش.

فيما أحرز حسن الهيدوس هدف منتخب قطر الوحيد.

منتخب البوسنة رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن كندا صاحبت المركز الثاني.

فيما انفردت سويسرا بصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، واكتفى المنتخب القطري بنقطة واحدة.

وبذلك تأهل منتخبي سويسرا وكندا لدور الـ32، فيما ينتظر منتخب البوسنة والهرسك التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث.

قطر كأس العالم حسن الهيدوس
نرشح لكم
مباشر كأس العالم - اسكتلندا (0)-(1) البرازيل.. إلغاء هدف فينيسيوس كأس العالم - لوبتيجي: فخور بأداء لاعبي قطر.. ونأسف لما حدث مباشر كأس العالم - المغرب (1)-(1) هايتي.. جوووول حكيمي يسجل التعاادل صدارة استثنائية طائرة الدوحة تشكيل كأس العالم - الكعبي يقود هجوم المغرب.. وإيسيدور أساسي مع هايتي تشكيل كأس العالم - تبديل وحيد في البرازيل.. وروبرتسون يقود أسكتلندا مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نرفض أي مظاهر تخص المثليين في مباراة مصر وإيران
أخر الأخبار
رئيس نادي الرياض: أي ناد يتمنى تريزيجيه.. والوقت ليس مناسبا للحديث عن مفاوضات 20 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم - الهيدوس: مباراة البوسنة الأفضل لنا في البطولة 40 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - اسكتلندا (0)-(1) البرازيل.. إلغاء هدف فينيسيوس 46 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - لوبتيجي: فخور بأداء لاعبي قطر.. ونأسف لما حدث ساعة | في المونديال
مباشر كأس العالم - المغرب (1)-(1) هايتي.. جوووول حكيمي يسجل التعاادل ساعة | في المونديال
صدارة استثنائية ساعة | في المونديال
طائرة الدوحة ساعة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - الكعبي يقود هجوم المغرب.. وإيسيدور أساسي مع هايتي ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32 4 أحلى من فيروز
/articles/531795/كأس-العالم-الهيدوس-مباراة-البوسنة-الأفضل-لنا-في-البطولة