ودع منتخب قطر منافسات كأس العالم 2026 بالخسارة أمام البوسنة والهرسك.

وخسرت قطر أمام البوسنة والهرسك 2-1 ضمن ختام دور المجموعات لحساب المجموعة الثانية.

سجل أهداف البوسنة: كريم ألايبيجوفيتش، وسلطان البريك (هدف عكسي) وإرمين ماهميتش.

فيما أحرز حسن الهيدوس هدف منتخب قطر الوحيد.

منتخب البوسنة رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن كندا صاحبت المركز الثاني.

فيما انفردت سويسرا بصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، واكتفى المنتخب القطري بنقطة واحدة.

وبذلك تأهل منتخبي سويسرا وكندا لدور الـ32، فيما ينتظر منتخب البوسنة والهرسك التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث.

طائرة الدوحة

رحلة منتخب قطر في كأس العالم 2026 انتهت سريعا بعدما ودع البطولة من دور المجموعات.

ورغم البداية الجيدة أمام سويسرا والحصول على نقطة تاريخية إلا أن الهزيمة في مباراتي كندا والبوسنة أنهى الرحلة القطرية.

منتخب قطر تلقى هزيمة قاسية بالخسارة من كندا 6-0، كما استقبل هدفين عكسيين في مباراتي كندا والبوسنة.

وأصبح منتخب قطر ثالث منتخب في تاريخ كأس العالم يستقبل هدفين عكسيين في نسخة واحدة من البطولة، بعد بلغاريا (هدفان في 1966) وروسيا (هدفان في 2018).

منتخب قطر استقبلت شباكه 10 أهداف خلال 3 مباريات، وسجل هدفين.

والآن ستعود بعثة منتخب قطر إلى الدوحة العاصمة بحثا عن إنجاز أفضل في النسخة المقبلة من كأس العالم، المقرر إقامتها 2030 بإسبانيا والمغرب والبرتغال.





























التشكيل

اعتمد جولين لوبيتيجي مدرب قطر على حسن الهيدوس في مواجهة البوسنة والهرسك.

فيما قاد المهاجم المخضرم إيدين دجيكو هجوم منتخب البوسنة والهرسك خلال مواجهة قطر.

التشكيل - أكرم عفيف ضد دجيكو خلال مواجهة قطر والبوسنة والهرسك#كأس_العالم pic.twitter.com/mQgVoqHKkr — FilGoal (@FilGoal) June 24, 2026

وصف المباراة

بدأ منتخب البوسنة والهرسك في فرض سيطرته على المباراة، ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 29 عن طريق كريم ألايبيجوفيتش، الذي تلاعب بدفاع قطر قبل أن يطلق تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى العليا لمرمى محمود أبو ندى.

كريم ألايبيجوفيتش أصبح أصغر هداف في تاريخ البوسنة والهرسك في كأس العالم، بعدما سجل وهو بعمر 18 عاما و276 يوما.

تصويبة قوية من ألايبيجوفيتش تسكن شباك المنتخب القطري#كأس_العالم pic.twitter.com/XNOarFAh9W — FilGoal (@FilGoal) June 24, 2026

وواصل المنتخب البوسني ضغطه، إذ هدد مرمى قطر في الدقيقة 32 بعد تمريرة أمامية من أرجان ماليتش، لكن الدفاع القطري نجح في إبعاد الخطورة، قبل أن يحصل على ركلة ركنية في الدقيقة 33 إثر تسديدة من إيفان باسيتش من خارج منطقة الجزاء.

وأسفر الضغط البوسني عن الهدف الثاني في الدقيقة 34، بعدما حول المدافع القطري سلطان البريك إحدى الكرات بالخطأ إلى داخل شباك منتخب بلاده، لتتقدم البوسنة والهرسك بنتيجة 2-0.

الهدف العكسي العاشر في نهائيات #كأس_العالم من نصيب سلطان البريك لاعب منتخب قطر pic.twitter.com/2tarrxDWp4 — FilGoal (@FilGoal) June 24, 2026

وقلص منتخب قطر الفارق في الدقيقة 42، بعدما استغل حسن الهيدوس تمريرة من إدميلسون جونيور ليضع الكرة بسهولة في الشباك الخالية، مقلصا النتيجة إلى 2-1.

حسن الهيدوس يقلص الفارق لقطر أمام البوسنة ويبقي على الآمال #كأس_العالم pic.twitter.com/4IkQ7c919O — FilGoal (@FilGoal) June 24, 2026

في الوقت بدل الضائع، سدد بوعلام خوخي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 45، لكنها مرت بعيدًا عن القائم الأيسر.

قبل أن يهدر بيدرو ميجيل فرصة إدراك التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعدما استقبل تمريرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة اصطدمت بالجزء الخارجي للقائم الأيسر وخرجت إلى خارج الملعب.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى منتخب قطر تبديلا اضطراريا في الدقيقة 56 بخروج حسن الهيدوس للإصابة، ومشاركة أحمد الجانحي بدلا منه.

وكاد أكرم عفيف أن يقلص الفارق في الدقيقة 57 بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وفي الدقيقة 60، جرب أكرم عفيف حظه مجددا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت أعلى العارضة.

واستمرت المحاولات القطرية في الدقيقة 61، بعدما أرسل سلطان البريك تمريرة خطيرة، إلا أن أحد مدافعي البوسنة تدخل في اللحظة الأخيرة وأبعد الكرة.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 62 بعد تعرض حارس البوسنة والهرسك نيكولا فاسيلي لإصابة استدعت تلقيه العلاج.

وأرسل خوخي بوعلام عرضية متقنة من الجهة اليمنى أبعدها دفاع منتخب البوسنة عن مناطق الخطورة.

وفي الدقيقة 74 انطلق ديميروفيتش مهاجم البوسنة وتوغل داخل منطقة الجزاء لكن أحمد فتحي تدخل بنجاح وقطع كرة خطيرة.

وسجل إرمين ماهميتش الهدف الثالث لمنتخب البوسنة والهرسك في الدقيقة 80، بعدما تابع كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء.

إرمين ماهميتش سجل الهدف الشخصي الثاني له في كأس العالم 2026 ، بعدما سجل في شباك سويسرا وقطر.

وحاول منتخب قطر التسجيل مجددا قبل نهاية المباراة لكن تسديدة أكرم عفيف القوية مرت أعلى مرمى البوسنة والهرسك.