مباشر كأس العالم - اسكتلندا (0)-(1) البرازيل.. إلغاء هدف فينيسيوس

الخميس، 25 يونيو 2026 - 00:53

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - البرازيل - المغرب

يواجه منتخب البرازيل نظيره الاسكتلندي في ختام مباريات المجموعة الثالثة من كأس العالم.

ويتصدر منتخب البرازيل المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن المغرب، بينما اسكتلندا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق24 إلغاء هدف فينيسيوس الثاني

ق22 جووووول فينيسيوس يضيف الثاني

ق7 جووووووول فينيسيوس يسجل الأول بمهارة رائعة

انطلاق المباراة

كأس العالم البرازيل اسكتلندا
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