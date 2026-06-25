مباشر كأس العالم - اسكتلندا (0)-(1) البرازيل.. إلغاء هدف فينيسيوس
الخميس، 25 يونيو 2026 - 00:53
كتب : FilGoal
يواجه منتخب البرازيل نظيره الاسكتلندي في ختام مباريات المجموعة الثالثة من كأس العالم.
ويتصدر منتخب البرازيل المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن المغرب، بينما اسكتلندا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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ق24 إلغاء هدف فينيسيوس الثاني
ق22 جووووول فينيسيوس يضيف الثاني
ق7 جووووووول فينيسيوس يسجل الأول بمهارة رائعة
انطلاق المباراة
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