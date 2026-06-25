انتهت كأس العالم - اسكتلندا (0)-(3) البرازيل.. نهاية المباراة
الخميس، 25 يونيو 2026 - 00:53
كتب : FilGoal
يواجه منتخب البرازيل نظيره الاسكتلندي في ختام مباريات المجموعة الثالثة من كأس العالم.
ويتصدر منتخب البرازيل المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن المغرب، بينما اسكتلندا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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نهاية المباراة
ق60 جوووول كونيا يسجل
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق49 جووووووول فينيسيوس يضيف الثاني
ق24 إلغاء هدف فينيسيوس الثاني
ق22 جووووول فينيسيوس يضيف الثاني
ق7 جووووووول فينيسيوس يسجل الأول بمهارة رائعة
انطلاق المباراة
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