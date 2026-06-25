مباشر كأس العالم - المغرب (0)-(1) هايتي.. انسيدور يهدر

الخميس، 25 يونيو 2026 - 00:24

كتب : FilGoal

المغرب ضد هايتي

يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة المغرب وهايتي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعب أتالانتا في تمام الواحدة صباح يوم الخميس.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

أخبار متعلقة:
تشكيل كأس العالم - الكعبي يقود هجوم المغرب.. وإيسيدور أساسي مع هايتي مواعيد مباريات الأربعاء 24 يونيو - قطر ضد البوسنة.. والمغرب يواجه هايتي كأس العالم - صافرة إكوادورية تقود مباراة قطر.. وهولندي لمواجهة المغرب وهايتي كأس العالم - بوعدي: منتخب المغرب أثبت أنه فريق قوي ومتماسك

...................................................................................................................

ق33: تسديدة من انسدور لكن تمر أعلى المرمى

ق30: براهيم دياز يهدر أمام المرمى وحارس هايتي يتصدى وتابعها أيوب الكعبي وأهدرها

ق22: تسديدة من صيباري يتصدى لها حارس هايتي

ق13: إسماعيل صيباري يهدر فرصة خطيرة أمام المرمى

ق11: ليني جوزيف يسجل الأول لهايتي بكعب القدم

ق6: خطيرة من منتخب المغرب وحارس هايتي يتصدى

بداية المباراة.

منتخب المغرب كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - الهيدوس: مباراة البوسنة الأفضل لنا في البطولة مباشر كأس العالم - اسكتلندا (0)-(1) البرازيل.. إلغاء هدف فينيسيوس كأس العالم - لوبتيجي: فخور بأداء لاعبي قطر.. ونأسف لما حدث صدارة استثنائية طائرة الدوحة تشكيل كأس العالم - الكعبي يقود هجوم المغرب.. وإيسيدور أساسي مع هايتي تشكيل كأس العالم - تبديل وحيد في البرازيل.. وروبرتسون يقود أسكتلندا مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نرفض أي مظاهر تخص المثليين في مباراة مصر وإيران
أخر الأخبار
رئيس نادي الرياض: أي ناد يتمنى تريزيجيه.. والوقت ليس مناسبا للحديث عن مفاوضات 20 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم - الهيدوس: مباراة البوسنة الأفضل لنا في البطولة 40 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - اسكتلندا (0)-(1) البرازيل.. إلغاء هدف فينيسيوس 46 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - لوبتيجي: فخور بأداء لاعبي قطر.. ونأسف لما حدث ساعة | في المونديال
مباشر كأس العالم - المغرب (0)-(1) هايتي.. انسيدور يهدر ساعة | في المونديال
صدارة استثنائية ساعة | في المونديال
طائرة الدوحة ساعة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - الكعبي يقود هجوم المغرب.. وإيسيدور أساسي مع هايتي ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32 4 أحلى من فيروز
/articles/531792/مباشر-كأس-العالم-المغرب-0-1-هايتي-فرصة-مزدوجة