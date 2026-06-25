مباشر كأس العالم - المغرب (0)-(1) هايتي.. انسيدور يهدر
الخميس، 25 يونيو 2026 - 00:24
كتب : FilGoal
يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة المغرب وهايتي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2026.
وتقام المباراة على ملعب أتالانتا في تمام الواحدة صباح يوم الخميس.
ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.
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ق33: تسديدة من انسدور لكن تمر أعلى المرمى
ق30: براهيم دياز يهدر أمام المرمى وحارس هايتي يتصدى وتابعها أيوب الكعبي وأهدرها
ق22: تسديدة من صيباري يتصدى لها حارس هايتي
ق13: إسماعيل صيباري يهدر فرصة خطيرة أمام المرمى
ق11: ليني جوزيف يسجل الأول لهايتي بكعب القدم
ق6: خطيرة من منتخب المغرب وحارس هايتي يتصدى
بداية المباراة.
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