مباشر كأس العالم - المغرب ضد هايتي.. بداية المباراة بعد قليل
الخميس، 25 يونيو 2026 - 00:24
كتب : FilGoal
يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة المغرب وهايتي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2026.
وتقام المباراة على ملعب أتالانتا في تمام الواحدة صباح يوم الخميس.
ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.
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بداية المباراة بعد قليل.
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