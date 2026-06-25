انتهت كأس العالم - المغرب (4)-(2) هايتي.. انتصار هام

يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة المغرب وهايتي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعب أتالانتا في تمام الواحدة صباح يوم الخميس.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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ق89: جوووووووووول رابع للمغرب

ق78: سفيان رحيمي يسجل الثالث للمغرب

ق59: تسديدة من أيوب الكعبي وحارس هايتي يتصدى

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق45+3: براهيم دياز يهدر هدف محقق

ق45: إسماعيل صيباري يسجل التعاادل

ق43: ايسيدور يسجل صاروخية في المغرب

ق39: حكيمي يسجل التعاادل

ق33: تسديدة من انسدور لكن تمر أعلى المرمى

ق30: براهيم دياز يهدر أمام المرمى وحارس هايتي يتصدى وتابعها أيوب الكعبي وأهدرها

ق22: تسديدة من صيباري يتصدى لها حارس هايتي

ق13: إسماعيل صيباري يهدر فرصة خطيرة أمام المرمى

ق11: ليني جوزيف يسجل الأول لهايتي بكعب القدم

ق6: خطيرة من منتخب المغرب وحارس هايتي يتصدى

بداية المباراة.