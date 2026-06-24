تشكيل كأس العالم - الكعبي يقود هجوم المغرب.. وإيسيدور أساسي مع هايتي

يقود أيوب الكعبي هجوم منتخب المغرب لمواجهة هايتي في ختام مباريات دور المجموعات للمجموعة الثالثة في كأس العالم 2026.

وتقام المباراة بين المغرب وهايتي على ملعب أتالانتا في الولايات المتحدة الأمريكية وستنطلق المباراة في تمام الواحدة صباح يوم الخميس.

وأعلن محمد وهبي مدرب منتخب المغرب عن تشكيل المنتخب الذي يخوض المباراة الأخيرة في دور المجموعات.

وجاء تشكيل المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي - رضوان هلهال - شادي رياض - أنس صلاح الدين.

الوسط: بلال الخنوس - سفيان مرابط - نيل العيناوي.

الهجوم: براهيم دياز - أيوب الكعبي - إسماعيل صيباري.

تشكيل هايتي لمواجهة المغرب

حراسة المرمى: جوني بلاسيد.

الدفاع: ريكاردو آدي- هانيس ديلكروكس- مارتن إكسبيرينس- جان كيفن دوفيرن.

الوسط: جان ريكـنر بيليجارد- دانلي جان جاك - روبن بروفيدنس.

الهجوم: ليني جوزيف - ويلسون إيسيدور - جوسوي كاسيمير.

ويحتل منتخب المغرب المركز الثاني بالتساوي مع البرازيل برصيد 4 نقاط فيما يتواجد منتخب اسكتلندا في المركز الثالث بثلاث نقاط ويتواجد منتخب هايتي في المركز الأخير بلا نقاط.