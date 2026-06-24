تشكيل كأس العالم - تبديل وحيد في البرازيل.. وروبرتسون يقود أسكتلندا

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 23:50

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - كارلو أنشيلوتي - البرازيل

يواجه منتخب أسكتلندا نظيره البرازيلي، في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة صباح الخميس، في نفس توقيت مباراة المغرب وهايتي.

ويتصدر المنتخب البرازيلي المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام منتخب المغرب.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - مؤتمر روبرتسون: نريد إسعاد جماهير اسكتلندا أمام البرازيل كأس العالم - رئيس البرازيل يسخر من نيمار بسبب الإصابة كأس العالم - الكشف عن تفاصيل إصابة رافينيا مع البرازيل

أما منتخب أسكتلندا فيحل في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وهايتي في المركز الأخير بدون رصيد.

وأجرى كارلو أنشيلوتي تبديلا وحيدا في تشكيل البرازيل، بإدخال ريان بدلا من رافينيا المصاب.

وجاء تشكيل البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: دانيلو – ماركينيوس – جابرييل ماجاليش – دوجلاس سانتوس

الوسط: كاسيميرو – برونو جيماريش – لوكاس باكيتا

الهجوم: ريان – ماتيوس كونيا – فينيسيوس جونيور.

أما ستيف كلارك، مدرب منتخب أسكتلندا، فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أنجوس جان.

الدفاع: ناثان باترسون - سكوت ماكينا - جاك هيندري - أندرو روبرتسون.

الوسط: كيني ماكلين - لويس فيرجسون - جون ماكجين - سكوت ماكتوميناي.

الهجوم: لورانس شاكلاند - بن جانون-دوك.

كأس العالم البرازيل أسكتلندا
نرشح لكم
طائرة الدوحة تشكيل كأس العالم - الكعبي يقود هجوم المغرب.. وإيسيدور أساسي مع هايتي مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نرفض أي مظاهر تخص المثليين في مباراة مصر وإيران كأس العالم - تليجراف: إصابة ثنائي منتخب إنجلترا أمام غانا.. وتوخيل يتجه لإجراء تبديلات كأس العالم - إيقاف لاعب قطر 5 مباريات بعد تدخله العنيف على لاعب كندا كأس العالم - جولة تحطيم الأرقام بين ميسي ورونالدو.. ورقم تاريخي لـ مصر كأس العالم - تعديل في وقت سفر إيران إلى أمريكا قبل مواجهة مصر كأس العالم - الاتحاد العراقي يصدر بيانا بشأن وجود سلوكيات غير منضبطة في معسكره
أخر الأخبار
طائرة الدوحة 4 دقيقة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - الكعبي يقود هجوم المغرب.. وإيسيدور أساسي مع هايتي 11 دقيقة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - تبديل وحيد في البرازيل.. وروبرتسون يقود أسكتلندا 16 دقيقة | في المونديال
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نرفض أي مظاهر تخص المثليين في مباراة مصر وإيران 17 دقيقة | في المونديال
مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا عرضين لـ بن رمضان.. وهذا هو القرار الأقرب 23 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم - تليجراف: إصابة ثنائي منتخب إنجلترا أمام غانا.. وتوخيل يتجه لإجراء تبديلات 37 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - إيقاف لاعب قطر 5 مباريات بعد تدخله العنيف على لاعب كندا 48 دقيقة | في المونديال
في الجول يكشف تفاصيل تواصل بوجلبان مع الأهلي وموقفه من منتخب تونس.. والخطة البديلة 59 دقيقة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32 4 أحلى من فيروز
/articles/531788/تشكيل-كأس-العالم-تبديل-وحيد-في-البرازيل-وروبرتسون-يقود-أسكتلندا