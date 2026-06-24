تشكيل كأس العالم - تبديل وحيد في البرازيل.. وروبرتسون يقود أسكتلندا

يواجه منتخب أسكتلندا نظيره البرازيلي، في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة صباح الخميس، في نفس توقيت مباراة المغرب وهايتي.

ويتصدر المنتخب البرازيلي المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام منتخب المغرب.

أما منتخب أسكتلندا فيحل في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وهايتي في المركز الأخير بدون رصيد.

وأجرى كارلو أنشيلوتي تبديلا وحيدا في تشكيل البرازيل، بإدخال ريان بدلا من رافينيا المصاب.

وجاء تشكيل البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: دانيلو – ماركينيوس – جابرييل ماجاليش – دوجلاس سانتوس

الوسط: كاسيميرو – برونو جيماريش – لوكاس باكيتا

الهجوم: ريان – ماتيوس كونيا – فينيسيوس جونيور.

أما ستيف كلارك، مدرب منتخب أسكتلندا، فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أنجوس جان.

الدفاع: ناثان باترسون - سكوت ماكينا - جاك هيندري - أندرو روبرتسون.

الوسط: كيني ماكلين - لويس فيرجسون - جون ماكجين - سكوت ماكتوميناي.

الهجوم: لورانس شاكلاند - بن جانون-دوك.