مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نرفض أي مظاهر تخص المثليين في مباراة مصر وإيران

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 23:48

كتب : محمد جمال

منتخب مصر ضد نيوزيلندا

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف الاتحاد من أي مظاهر أو احتفالات تخص المثليين خلال مباراة منتخب مصر أمام منتخب إيران.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إيران فجر السبت في ختام مباريات دور المجموعات لكأس العالم 2026 في مباريات المجموعة السابعة.

وقال مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم لـ FilGoal.com: "رفضنا تماما فكرة إقامة أي احتفالية أو مظاهر تخص هذا الأمر خلال مباراة مصر وإيران، وطالبنا فيفا بشكل واضح بعدم وجود أي شيء متعلق بذلك داخل أرض الملعب".

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وواصل "جددنا موقفنا الرافض بشكل قاطع، وأكدنا تمسكنا الكامل بأن تظل المباراة في إطارها الرياضي فقط، دون إدخال أي رسائل أو مظاهر خارج هذا الإطار".

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، فيما يحل منتخب إيران في المركز الثاني برصيد نقطتين متفوقا بفارق الأهداف أمام بلجيكا صاحب المركز الثالث.

فيما يحل منتخب نيوزيلندا في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

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