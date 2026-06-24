كأس العالم - تليجراف: إصابة ثنائي منتخب إنجلترا أمام غانا.. وتوخيل يتجه لإجراء تبديلات

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 23:28

كتب : FilGoal

ديكلان رايس - لاعب إنجلترا

تلقى منتخب إنجلترا ضربة قوية قبل مواجهة بنما في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الـ 12 في كأس العالم.

ويتصدر منتخب إنجلترا المجموعة بفارق الأهداف أمام غانا صاحب المركز الثاني.

فيما يحل منتخب كرواتيا ثالث بـ 3 نقاط، وبنما في ذيل المجموعة دون رصيد بعد خسارة مباراتيه.

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وذكرت صحيفة تليجراف، أن منتخب إنجلترا يعاني من إصابة لاعبيه ديكلان رايس، وريس جيمس، خلال مواجهة غانا.

وتعادل منتخب إنجلترا سلبيا أمام غانا في الجولة الثانية.

وشوهد ديكلان رايس أثناء مغادرته الملعب، واضعا ضمادة على ربلة الساق اليسرى.

وبحسب الصحيفة فإن رايس وجيمس سيخضعان لفحوصات طبية.

وقد يضطر توماس توخيل مدرب إنجلترا، لإجراء تغييرات في تشكيل الفريق.

ومن بين البدائل المتاحة في قائمة توماس توخيل، الثنائي جوردان هيندرسون، وكوبي ماينو لتعويض ديكلان رايس في الوسط.

فيما قد يحل إزري كونسا وجاريل كوانساه، في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب جيمس ضد بنما.

ويلتقي منتخب إنجلترا أمام بنما الساعة 12 صباح يوم الأحد المقبل.

وفي الوقت نفسه يلتقي منتخبا غانا وكرواتيا.

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