في الجول يكشف تفاصيل تواصل بوجلبان مع الأهلي وموقفه من منتخب تونس.. والخطة البديلة

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 23:06

كتب : FilGoal

أنيس بوجلبان - المصري

شهدت الساعات القليلة الماضية تواصل بين التونسي أنيس بوجلبان لاعب الأهلي السابق مع مسؤولي النادي الأحمر، من أجل حسم موقفه من العمل في لجنة الكشف عن اللاعبين.

وعلم FilGoal.com أن خلال آخر 24 ساعة أنيس بوجلبان تواصل مع الأهلي وأبلغه أن الاتحاد التونسي متمسك باستمراره مع المنتخب الأولمبي وأيضا لديه فرصة للتواجد مع المنتخب الأول عقب كأس العالم.

ويرى بوجلبان أن الواجب الوطني يأتي في المقام الأول بالنسبة له، ورغم ذلك لم يبلغ الأهلي حتى الآن بالاعتذار عن عدم التواجد في لجنة الكشافين.

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كذلك الأهلي بدأ في دراسة الخطط البديلة والبحث عن عضو آخر للجنة الكشافين بدلا من أنيس بوجلبان، لينضم للعمل مع أحمد أبو مسلم عضو اللجنة الحالي.

وكان الأهلي استقر على تعيين التونسي بوجلبان في لجنة الكشف عن اللاعبين والمواهب ليبحث للنادي عن المواهب الشابة في إفريقيا ودول شمال إفريقيا خاصة تونس والمغرب والجزائر.

وأعلن الأهلي تعيين المغربي الحسين عموتة مدربا للفريق خلفا للدنماركي يس توروب الذي رحل بعد نهاية الموسم الماضي.

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