كأس العالم - الاتحاد العراقي يصدر بيانا بشأن وجود سلوكيات غير منضبطة في معسكره

أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم بيانا رسميا للرد على الأنباء المتعلقة بوجود فوضى وسلوكيات غير منضبطة بمعسكر أسود الرافدين بكأس العالم.

ويلعب العراق في المجموعة التاسعة رفقة منتخبات: فرنسا والسنغال والنرويج.

وقال الاتحاد العراقي في بيان رسمي:

"هناك أخبار وادعاءات غير صحيحة تستهدف لاعبي المنتخب العراقي وبعثته المشاركة في كأس العالم، وتتعلق بوجود حالات فوضى أو سلوكيات غير منضبطة داخل مقر الإقامة".

"نؤكد على التزام جميع اللاعبين وأعضاء البعثة بالتعليمات الإدارية والفنية، ومقر إقامة المنتخب العراقي يخضع لإجراءات تنظيمية ورقابية دقيقة".

"هذه الادعاءات محاولة للإساءة للمنتخب العراقي والتشويش على تركيز لاعبيه، وعلى مروجي تلك الأخبار تقديم أدلة تثبت صحتها، وإلا فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج الأخبار الكاذبة".

وحسم منتخب فرنسا تأهله إلى دور الـ 32 بعد تحقيق انتصارين على حساب كل من السنغال والنرويج على الترتيب.

ويلعب منتخب فرنسا مباراته المقبلة أمام النرويج في تمام العاشرة مساء يوم الجمعة.

وفي نفس التوقيت يلعب منتخب العراق أمام السنغال.

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