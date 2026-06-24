مباشر كأس العالم - قطر (0)-(1) البوسنة والهرسك.. جووووول الأول

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 21:56

كتب : FilGoal

قطر ضد سويسرا - كأس العالم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة قطر ضد البوسنة والهرسك في كأس العالم.

ويلعب منتخب قطر ضد البوسنة والهرسك ضمن ختام دور المجموعات لحساب المجموعة

لمتابعة مباراةقطر ضد البوسنة والهرسك دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق3 تسديدة صاروخية وتصدي رائع من محمود أبو ندى حارس مرمى البوسنة والهرسك

انطلاق المباراة

كأس العالم قطر البوسنة والهرسك
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