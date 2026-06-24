انتهت في كأس العالم - قطر (1)-(3) البوسنة والهرسك.. 3 نقاط ثمينة

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 21:56

كتب : FilGoal

البوسنة - قطر - كأس العالم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة قطر ضد البوسنة والهرسك في كأس العالم.

ويلعب منتخب قطر ضد البوسنة والهرسك ضمن ختام دور المجموعات لحساب المجموعة

لمتابعة مباراةقطر ضد البوسنة والهرسك دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق80 الهدف الثالث لمنتخب البوسنة بعد متابعة رائعة داخل منطقة الجزاء

الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق42 حسن الهيدوس يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول لمنتخب قطر

ق34 الهدف الثاني للبوسنة والهرسك بتسديدة من دجيكو تصطدم بسلطان البريك وتحول طريقها إلى مرمى المنتخب القطري

ق29 تصويبة يمنية من اللاعب كريم ألايبيجوفيتش بعيدة المدى يحرز من خلالها هدف التقدم للبوسنة

ق3 تسديدة صاروخية وتصدي رائع من محمود أبو ندى حارس مرمى البوسنة والهرسك

انطلاق المباراة

كأس العالم قطر البوسنة والهرسك
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