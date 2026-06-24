مباشر كأس العالم - سويسرا (0)-(0) كندا.. انفراد ضائع

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سويسرا أمام كندا في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الثانية في كأس العالم 2026.

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ويتقاسم المنتخبان الصدارة برصيد 4 نقاط، ولكن يتفوق منتخب كندا بفارق الأهداف.

منتخب كندا تعادل في المباراة الأولى أمام البوسنة 1-1، قبل الفوز الكبير أمام قطر 6-0.

أما منتخب سويسرا فتعادل في الجولة الأولى أمام قطر 1-1، قبل الفوز أمام البوسنة 4-1 في الجولة الثانية.

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ق 13: انفراد ضائع لكندا عن طريق سايل لارين الذي حاول المرور من كوبل حارس المرمى الذي تصدى وأبعد الكرة قبل أن يحتسبها الحكم تسلل.

بداية المباراة