انتهت في كأس العالم - سويسرا (2)-(1) كندا

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 21:53

كتب : FilGoal

مباراة كندا أمام سويسرا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سويسرا أمام كندا في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الثانية في كأس العالم 2026.

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ويتقاسم المنتخبان الصدارة برصيد 4 نقاط، ولكن يتفوق منتخب كندا بفارق الأهداف.

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منتخب كندا تعادل في المباراة الأولى أمام البوسنة 1-1، قبل الفوز الكبير أمام قطر 6-0.

أما منتخب سويسرا فتعادل في الجولة الأولى أمام قطر 1-1، قبل الفوز أمام البوسنة 4-1 في الجولة الثانية.

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نهاية المباراة بفوز سويسرا 2-1 لتتصدر المجموعة الثانية.

ق 80: تبديل لسويسرا بنزول دان ندوي بدلا من روبن فارجاس صاحب الهدف الأول

ق 79: فرصة خطيرة لكندا برأسية من اللاعب ديريك كورنيليوس ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لحارس سويسرا.

ق 76: جوووووول تقليص الفارق عن طريق بروميس ديفيد الذي تابع كرة عرضية من ناثان ساليبا مستغلا خروج الحارس الخاطئ.

ق 74: تبديل لكندا بنزول بروميس ديفيد بدلا من تاجون بوكانان

ق 57: يوهان مانزامبي يسجل الهدف الثاني لسويسرا بتسديدة قوية بعد تمريرة من إمبولو داخل منطقة الجزاء.

ق 46: جوووووول روبن فارجاس يسجل الهدف الأول لسويسرا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف

ق 35: إمبولو مهاجم سويسرا يسقط داخل منطقة الجزاء ويطالب بركلة جزاء.

ق 33: كرة مرتدة من فارجاس الذي انطلق ليلعب كرة عرضية ولكن اصطدمت بالدفاع لتصل لحارس كندا.

ق 32: تسديدة من لارين من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس السويسري.

ق 31: اشتباك بين لاعبي الفريقين بعد سقوط لارين إثر ركلة من تشاكا.. والحكم يشهر البطاقة الصفراء للاعبين.

ق 13: انفراد ضائع لكندا عن طريق سايل لارين الذي حاول المرور من كوبل حارس المرمى الذي تصدى وأبعد الكرة قبل أن يحتسبها الحكم تسلل.

بداية المباراة

سويسرا كندا كأس العالم
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