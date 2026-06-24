كأس العالم - "لن يوقفوا بث المباراة في مصر وإيران".. سياتل تتمسك بإقامة أنشطة دعم المثلية

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 20:54

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد نيوزيلندا

تشهد مباراة مصر وإيران في الجولة الثالثة لحساب المجموعة السابعة، استعدادات لإقامة أنشطة دعم المثلية الجنسية خلال المباراة.

وكشفت اللجنة المنظمة المحلية في مدينة سياتل على اختيار مباراة مصر وإيران لتكون "مباراة الفخر" لتقام فيها احتفالية للمثليين.

يأتي ذلك رغم رفض مصر وإيران، وإصدارهما بيانين لرفض إقامة تلك الاحتفالات التي تتعارض بشكل مباشر مع القيم الثقافية والدينية والاجتماعية في المنطقة، ولاسيما في المجتمعات العربية والإسلامية.. طالع بيان الاتحاد المصري بالضغط هنا

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وذكرت وكالة رويترز أنه رغم رفض مصر وإيران لإقامة أنشطة دعم المثلية في المباراة، إلا أن اللجنة المحلية المنظمة تتمسك بإقامة بعض الأنشطة المرتبطة بدعم المثلية الجنسية.

ونقلت رويترز عن هيدا ماكليندون عضو اللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم في سياتل: "احتفالات الفخر، تقام في نهاية هذا الأسبوع منذ أكثر من 50 عامًا."

كما ادعت جون كيرنز مدير نادي للمثليين والمثليات لـ رويترز: "لن يقوموا بإيقاف بث كأس العالم على التلفزيون في إيران أو مصر لحجب علم الفخر."

وأضاف "لنقم الاحتفالات، تعد الرياضة من أهمّ العوامل المؤثرة في التغيير الاجتماعي والحقوق والحريات الفردية تاريخيا في جميع أنحاء العالم، وبما في ذلك الولايات المتحدة."

من جانبه رد متحدث باسم فيفا لوكالة رويترز "مباراة الفخر هي مبادرة من المدينة المضيفة، ومنفصلة عن الفيفا."

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، فيما يحل منتخب إيران في المركز الثاني برصيد نقطتين متفوقا بفارق الأهداف أمام بلجيكا صاحب المركز الثالث.

فيما يحل منتخب نيوزيلندا في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

مصر إيران دعم المثلية
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