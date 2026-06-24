تقرير: فولام يقترب من التعاقد مع أربيلوا لخلافة ماركو سيلفا

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 20:42

كتب : FilGoal

ألفارو أربيلوا

اقترب نادي فولام من التوصل لاتفاق مع الإسباني ألفارو أربيلوا لتولي منصب المدير الفني للفريق خلفا للبرتغالي ماركو سيلفا، الذي رحل بعد نهاية عقده وانتقل لتدريب بنفيكا.

وكان اسم كيران ماكينا مطروحا بقوة لتدريب الفريق اللندني، قبل أن يقرر الرحيل عن إيبسويتش تاون والحصول على فترة راحة بعيدا عن التدريب.

ووفقا للصحفي الإسباني جيليم بالاجيه، فإن المفاوضات بين فولام وأربيلوا وصلت إلى مراحلها الأخيرة، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن التعاقد خلال وقت قريب.

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وقال بالاجيه عبر حسابه على منصة "إكس": "فولام وألفارو أربيلوا قريبان للغاية من التوصل إلى اتفاق، ومن المنتظر الإعلان عنه قريبا. بحسب معلوماتي، أربيلوا عرض مشروعه بشكل واضح على إدارة النادي".

وأضاف: "لا يبحث عن مهمة قصيرة الأمد هدفها البقاء فقط، بل يريد تجديد دماء الفريق، والتعاقد مع لاعبين أو ثلاثة قادرين على رفع مستوى الفريق مباشرة، مع التركيز بشكل أكبر على المواهب الشابة القابلة للتطور وإعادة البيع مستقبلا، إلى جانب خلق مسار أوضح بين الأكاديمية والفريق الأول".

وتابع: "أما من الناحية الفنية، فلا تحكموا عليه من خلال تجربته مع الفريق الأول لريال مدريد. هو نفسه اعترف بأنه كان المدرب الذي فرضته الظروف في ذلك الوقت. أما مع ريال مدريد كاستيا فكانت لديه هوية واضحة تعتمد على الاستحواذ والضغط العالي والشراسة والرغبة في السيطرة على المباريات، مع مرونة تكتيكية عند الحاجة، لكن دون التنازل عن الضغط القوي عند فقدان الكرة".

ويأتي تحرك فولام لحسم ملف المدرب الجديد في وقت يحتاج فيه الفريق إلى إعادة بناء بعض المراكز، خاصة بعد رحيل هاري ويلسون إلى ليدز يونايتد، بالإضافة إلى انتقال راؤول خيمينيز إلى ولفرهامبتون.

وكان فولام قريبا من التأهل للمسابقات الأوروبية الموسم الماضي، إلا أنه أخفق في تحقيق ذلك، ما يدفع الإدارة للإسراع في حسم ملف المدير الفني الجديد من أجل بدء التخطيط للموسم المقبل.

وأشار بالاجيه إلى أن أربيلوا لا يخطط لإجراء ثورة كبيرة داخل الفريق، بل يفضل إبرام عدد محدود من الصفقات، على أن تكون قادرة على تقديم إضافة فورية للفريق الأول.

الدوري الإنجليزي أربيلوا فولام
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