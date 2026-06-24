فابريزيو: جريمالدو يختار أتلتيكو.. وليفركوزن يوافق على العرض النهائي

حسم نادي أتلتيكو مدريد تعاقده مع الظهير الإسباني أليخاندرو جريمالدو قادمًا من باير ليفركوزن، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف.

أليخاندرو جريمالدو النادي : باير ليفركوزن أتلتيكو مدريد

ووفقا لفابريزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار سوق الانتقالات فقد تم التوصل إلى اتفاق شفهي كامل، بينما وافق باير ليفركوزن على العرض النهائي الذي تجاوزت قيمته 20 مليون يورو كسعر إجمالي شامل الإضافات.

وكشف فابريزيو أن جريمالدو كان يرغب فقط في الانتقال إلى أتلتيكو مدريد، حيث تم الاتفاق على البنود الشخصية الأسبوع الماضي، قبل أن يُغلق الملف بشكل رسمي خلال الساعات الأخيرة.

ومن المنتظر أن يمثل جريمالدو إضافة قوية لكتيبة أتلتيكو مدريد، في ظل خبراته الكبيرة وتألقه اللافت خلال الفترة الماضية مع ليفركوزن.

وخاض جريمالدو مع باير ليفركوزن 145 مباراة مسجلا 30 هدفا وصنع 45 آخرين.