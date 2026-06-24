فابريزيو: جريمالدو يختار أتلتيكو.. وليفركوزن يوافق على العرض النهائي

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 20:07

كتب : FilGoal

أليخاندرو جريمالدو

حسم نادي أتلتيكو مدريد تعاقده مع الظهير الإسباني أليخاندرو جريمالدو قادمًا من باير ليفركوزن، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف.

ووفقا لفابريزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار سوق الانتقالات فقد تم التوصل إلى اتفاق شفهي كامل، بينما وافق باير ليفركوزن على العرض النهائي الذي تجاوزت قيمته 20 مليون يورو كسعر إجمالي شامل الإضافات.

وكشف فابريزيو أن جريمالدو كان يرغب فقط في الانتقال إلى أتلتيكو مدريد، حيث تم الاتفاق على البنود الشخصية الأسبوع الماضي، قبل أن يُغلق الملف بشكل رسمي خلال الساعات الأخيرة.

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ومن المنتظر أن يمثل جريمالدو إضافة قوية لكتيبة أتلتيكو مدريد، في ظل خبراته الكبيرة وتألقه اللافت خلال الفترة الماضية مع ليفركوزن.

وخاض جريمالدو مع باير ليفركوزن 145 مباراة مسجلا 30 هدفا وصنع 45 آخرين.

أليخاندرو جريمالدو أتلتيكو مدريد
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