المقاولون العرب يعلن ضم ميدو جابر في صفقة انتقال حر

أعلن نادي المقاولون العرب ضم ميدو جابر لاعب المصري السابق في صفقة انتقال حر.

وكان المصري أنهى تعاقده مع ميدو جابر بنهاية الموسم المنقضي، ليصبح لاعبا حرًا.

وقدم المقاولون العرب، ميدو جابر لاعبه الجديد، في فيديو عبر الصفحة الرسمية للنادي.

وقال جابر " رحلتي لسه مكملة، وطموحي مستمر، كل تحدي بالنسبة لي بداية جديدة."

وأضاف "اليوم أنا هنا جاهز لتحدي جديد بقميص المقاولون العرب.. أنا ميدو جابر أنا هنا في المقاولون العرب."

وشارك جابر في 22 مباراة الموسم الماضي بقميص المصري وسجل 3 أهداف.

وبشكل عام خاض ميدو جابر 80 مباراة بقميص المصري، وسجل 17 هدفا وصنع 6 أهداف.

ولعب ميدو جابر في صفوف المصري لمدة 3 مواسم، بعد الانضمام من سيراميكا كليوباترا عام 2023.

ولعب ميدو جابر خلال مسيرته لفرق نجع حمادي وطلائع الجيش والأهلي وسيراميكا كليوباترا ومصر للمقاصة والمصري.

إجمالا توج جابر ببطولات الدوري 3 مرات مع الأهلي، والكأس مرة وحيدة مع الأهلي، وكأس السوبر المصري مرة وحيدة مع طلائع الجيش.

كما توج ببطولتي كأس الرابطة مرتين مع المصري، وسيراميكا كليوباترا.