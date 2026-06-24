تقرير: تشيلسي يراقب ظهير ليدز يونايتد لتعويض كوكوريا

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 19:36

كتب : FilGoal

جابرييل جودموندسون لاعب السويد وفريق ليدز يونايتد

وضع تشيلسي مدافع ليدز يونايتد جابرييل جودموندسون ضمن قائمة اهتماماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل بحث النادي اللندني عن بديل للإسباني مارك كوكوريا بعد رحيله إلى ريال مدريد.

وكانت تقارير قد أشارت إلى اقتراب تشيلسي من حسم صفقة ماركو باليسترا قادما من أتالانتا، حيث يجيد اللاعب البالغ من العمر 21 عاما اللعب على الجانبين سواء كظهير أو جناح متأخر، ما يجعله مرشحا لتعويض كوكوريا بشكل مباشر.

لكن صحيفة "إكسبريسن" السويدية كشفت أن اسم جودموندسون مطروح أيضا داخل أروقة ستامفورد بريدج، وأن اللاعب يحظى باهتمام مسؤولي النادي رغم أن انتقاله سيكون مفاجئا.

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وشارك الدولي السويدي، البالغ من العمر 27 عاما، في 32 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وساهم في بقاء ليدز يونايتد ضمن أندية البريميرليج.

ويرغب المدرب دانييل فاركه في الحفاظ على عناصره الأساسية بدلا من التفريط فيها، لذلك تبدو فرص بقاء جودموندسون في ملعب إيلاند رود كبيرة خلال الموسم المقبل.

وانضم جودموندسون إلى ليدز قادما من ليل الفرنسي الصيف الماضي بعقد يمتد لأربع سنوات، لكن ذلك لم يمنع ظهور اسمه في المناقشات الداخلية داخل تشيلسي.

ويبدو أن تشابي ألونسو يتجه للاعتماد على طريقة لعب بثلاثة مدافعين وجناحين، في ظل وجود ريس جيمس ومالو جوستو وجوريل هاتو، إلى جانب اقتراب وصول باليسترا، كما ينتظر النادي إتمام صفقة الأرجنتيني فالنتين باركو من ستراسبورج.

ورغم أن تشيلسي لا يبدو في حاجة ماسة لظهير أيسر جديد، فإن جودموندسون يظل خيارا مميزا بفضل خبراته، بعدما خاض 172 مباراة في دوريات إنجلترا وفرنسا وهولندا، إضافة إلى مشاركته في 13 مباراة بدوري أبطال أوروبا و26 مباراة دولية بقميص منتخب السويد.

تشيلسي الدوري الإنجليزي ليدز يونايتد جابرييل جودموندسون
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