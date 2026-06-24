الظهور الخامس لـ محمود عاشور في كأس العالم 2026

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 19:11

كتب : FilGoal

محمود عاشور - حكم

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الحكم محمود عاشور للتواجد في طاقم تحكيم مباراة الولايات المتحدة الأمريكية أمام تركيا.

ويلتقي منتخبا أمريكا وتركيا الخامسة فجر يوم الجمعة، في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الرابعة بكأس العالم، على استاد لوس أنجلوس.

ويتواجد محمود عاشور حكما مساعدا لتقنية الفيديو في المباراة.

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ويتكون طاقم التحكيم من: الجزائري مصطفى غربال حكمًا للساحة، ويعاونه مقران قوراري مساعد أول، وأكرم عباس زهروني مساعد ثان، والإماراتي عمر العلي حكم رابع، ومحمد الحمادي حكم مساعد احتياطي.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد أنطونيو جارسيا حكما لتقنية الفيديو، والمصري محمود عاشور حكما مساعدا لتقنية الفيديو، ولارا خوان حكماً مساعدا.

ويعد هذا هو الظهور الخامس لمحمود عاشور في كأس العالم

وتواجد عاشور كحكم مساعد لتقنية الفيديو في مباراة الأرجنتين والنمسا.

فيما تواجد كحكم فيديو في مباريات كوريا الجنوبية والتشيك، والنمسا والأردن، والبرازيل وهايتي.

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محمود عاشور كأس العالم
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